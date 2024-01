En ‘La Voz Kids’, Andrés Cepeda habló de la enfermedad de su papá

La Voz Kids continúa llenando de emociones a los televidentes que sintonizan, noche a noche, el canal Caracol. Gracias a las audiciones a ciegas, decenas de niños han tenido la oportunidad de mostrar su talento a los colombianos y a los tres artistas encargados de escoger a las mejores voces: Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek.

Puedes leer también: Luto en la familia de la presentadora de Noticias Caracol Alejandra Giraldo

En el episodio del 29 de enero, varios niños y niñas enamoraron con sus presentaciones al panel de entrenadores, sin embargo, hubo una puesta en escena en particular que llamó la atención de los músicos. Se trató del performance de Valeria Jiménez, quien interpretó Sway.

Apenas con los primeros segundos de canto, la pequeña cautivó al coach bogotano, quien no dudó en girar su silla. La concursante terminó de cantar y comenzó a responder las preguntas del nuevo líder de su equipo y de los colegas de su mentor, la cantante caleña y el productor mexicano.

Además de contar que nació en Bogotá, conmovió al relatar, entre lágrimas, que su padre también es músico, y que esa profesión le ha hecho más llevadero su diagnóstico de esclerosis múltiple. Detalló que su progenitor toca el saxofón.

¿Qué enfermedad tenía el papá de Andrés Cepeda?

Andrés Cepeda no dudó en resaltar la historia de la nueva integrante de su equipo y en hablar de su propia experiencia con su padre, Humberto Cepeda, quien falleció en febrero del 2017.

Te puede interesar: Por esta razón, Karol G aparece pocos minutos en ‘Griselda’, serie de Netflix

“Gracias a la música tengo una vida feliz. Además me ha sanado físicamente, en mi salud, me ha sanado espiritualmente, y me ha sanado en una dimensión muy importante. Sanó una relación que yo valoro muchísimo, que era la relación que yo tengo con mi papá, que ya no está. En los últimos años que yo pude compartir con mi papá, estaba enfermo de Alzheimer, lo que nos unía, lo que nos conectaba, lo que nos unía, lo que nos conectaba, lo que nos volvía a hacer padre e hijo, fue la música, porque el resto de las cosas no”, detalló.