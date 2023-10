Catalina Gómez, exparticipante de MasterChef Celebrity, y Juan Pablo Llano, reconocido actor colombiano, tienen uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional. El próximo mes cumplirán 20 años de casados y tienen dos hijos llamados Violeta y Matías. Los artistas se conocieron en Medellín, cuando él trabajaba en un bar y ella solía frecuentar ese establecimiento. Aunque el actor, en ese entonces estudiante de Publicidad, ya la había visto, ella, alumna de la facultad de Comunicación Social, no se había fijado en él.

Todo comenzó cuando estando en el establecimiento mencionado, Catalina, quien sabía que una amiga suya estaba interesada en Llano, aprovechó que estaban juntas y lo llamó por su apellido, todo con la finalidad de lograr que se fijara en su compañera, pero no contaban con que el paisa quedaría ‘flechado’ por Gómez. En ese momento, según contó la paisa a La Red, estaba pasando por una ruptura amorosa, por lo que ‘no tenía ojos para nadie’.

Llano relató que supo, desde el inicio, que ella sería su esposa y el amor de su vida, por lo que empezó su misión para conquistarla. Vivieron un noviazgo de 5 años y se casaron hace 20. En el 2007 nació Violeta, su primera, y Matías vino al mundo dos años más tarde.

Ella es Violeta Llano, la hermosa hija de Juan Pablo Llano y Catalina Gómez

En julio de este año, Violeta, la hija mayor de la familia Llano Gómez, cumplió 15 años. La joven, quien es muy activa en sus redes sociales, es bailarina y tiene varias publicaciones en su cuenta de Instagram y TikTok en las que deja ver sus dotes para la danza.

En la actualidad, hace parte del E y S Dance Studio. La primogénita de los actores paisas ha sido muy halagada por su belleza. De hecho, Juan Pablo y Catalina son conscientes de lo rápido que ha crecido su hija, y que está entrando a una etapa muy importante en su vida.

En una de las más recientes publicaciones del actor, confesó que sabía que estaba ‘en problemas’. “Los que me entienden saben que estoy en problemas... Ok!? Pero por el momento me quedo con que seguirás siendo la niña de papá”, escribió.

“O sea dos preguntas me hago con esta publicación: ¿Qué vamos a hacer Juan Pablo Llano? por favor, dime. Y la otra, es que Violeta, con ese papá, ¿cómo vas a hacer para elegir un novio? Difícil, hay niveles”, comentó Catalina en otra de las publicaciones de su hija, en la que aparece comiendo helado con su papá.