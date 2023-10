Carla Giraldo confesó cómo la afectó ‘MasterChef’: “me morí por dentro”

Hace algunas semanas finalizó la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. La actriz Carolina Acevedo se convirtió en la ganadora de los más de 200 millones en premios y del trofeo que la catalogó como la mejor cocinera de la recién finalizada versión de concurso gastronómico. Su paso por el concurso fue polémico y su personalidad enamoró a algunos televidentes, pero generó molestia en otros.

La artista, oriunda de Ibagué, aseguró que dejó de ver el programa porque sentía que la estaba afectando. “Había momentos en los que yo decía ‘¿por qué reaccioné así?’ Yo lloro, soy llorona y emocional, soy súper consentida. Un día dije ‘¿sabes qué? yo no me quiero ver más’ y nunca más volví a ver ‘MasterChef’, hasta la final. Era un programa editado que salía de contexto. Soy muy expresiva, entonces todo se me nota. Dejé de verlo no por mí, sino por lo que decían ciertos personajes de mí. Eso me afectó y ya no lo quise ver más”, comentó en una entrevista con el programa matutino del canal RCN, Mañana Express.

Carla Giraldo terminó muy afectada por ‘MasterChef Celebrity’

Carla Giraldo ganó ‘MasterChef’ en el 2021. Confesó que los comentarios por su paso en la competencia la hicieron sentir muy triste e incluso, ‘aburrida con su vida’. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Recientemente, otra de las concursantes de MasterChef Celebrity se refirió a su participación, dos temporadas atrás, cuando también se convirtió en campeona a pesar de su polémico paso por el set de grabación. Se trata de Carla Giraldo, quien, con su personalidad ganó fanáticos, pero también generó una ola de críticas de internautas que cuestionaban su forma de actuar dentro de la competencia culinaria.

Ella, al igual que Carolina Acevedo, logró quedarse con el trofeo a pesar de los comentarios negativos. También, como su colega, confesó que terminó afectándola todo lo que pasó respecto a su imagen durante la transmisión del programa en el 2021.

“A pesar de que estaba dándolo todo en una competencia, nunca nadie lo vio, y es la primera vez que lo hablo. Por dentro me sentía morir y yo decía ‘pero si yo soy buena persona, no soy mala’ (...) Todos los días era tendencia porque era ‘una mala persona’, pero no lo soy, solamente estaba jugando y les decía a todos que los iba a sacar porque yo iba a cocinar mejor. Al final nunca los sacaba yo, sino ellos mismos cocinando, porque yo no era la que juzgaba los platos”, mencionó en una charla que sostuvo con Manuela Escobar, presentadora del podcast Serez.

En esa conversación confesó que estuvo muy triste y que ‘se murió por dentro’. Reveló que subió de peso y llegó a pesar 90 kilogramos. Manifestó que aprendió a no juzgar y a que no volverá a cometer los mismos errores. Destacó que volvió a nacer.