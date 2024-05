Ella es Salomé, la hija mayor de Paula Andrea Betancur. ¿Igualita?

La vida de la exreina Paula Andrea Betancur ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación, no solo por su área profesional, sino también por su vida personal.

El sueño de Paula Andrea siempre fue convertirse en madre. Fruto de su amor con su primer esposo Juan Carlos Villegas, la también modelo tuvo tres hijos: Salomé, Simón y Mateo. De su segundo matrimonio con Luis Miguel Zabaleta, en el 2019 tuvo a Fátima. En total, Paula Andrea Betancur tiene cuatro hijos.

¿Quién es Salomé, la hija mayor de Paula Andrea Betancur?

Salomé Villegas Betancur tiene 25 años. En su cuenta de Instagram tiene 47 mil seguidores y allí se describe como creadora de contenido. En su feed tiene 86 publicaciones, donde muestra fotos y videos presumiendo su belleza, así como también algunos de los momentos más especiales junto a sus padres, hermanos y amigos cercanos. De acuerdo con lo que se puede observar, a la joven le gustan los viajes y del mundo del entretenimiento, pues es imagen de algunas marcas.

De igual modo, Salomé ha demostrado tener una buena relación con el actual esposo de su mamá. En varias fotografías se observan juntos como toda una familia.

Los seguidores de Salomé no han dudado en dejarle mensajes elogiando su belleza: “qué hermosa”, “demasiado linda”, “linda como su adorada madre”, “mujer perfecta”, “tiene el cuerpo de la mamá”, “eres divina”, “digna hija de Paula Andrea”.

¿Quién es Juan Carlos Villegas, el papá de la hija mayor de Paula Andrea Betancur?

Juan Carlos Villegas es un empresario antioqueño. Paula Andrea contrajo nupcias con él poco tiempo después de su participación en Miss Universo. Villegas también se ha desempeñado como publicista y su relación con la exreina duró aproximadamente 15 años hasta el 2008 cuando se separaron.

Paula Andrea Betancur fue madre por cuarta vez a los 47 años

De su matrimonio con Luis Miguel Zabaleta nació Fátima, aunque genéticamente era imposible por su edad.

“Tenía el temor de siempre que una mujer después de los 40 ya no puede, que es muy difícil, que es un riesgo, entonces intentamos por inseminación o por captación de óvulos y no de manera natural...La respuesta fue que genéticamente ya nada. No nos sentimos cómodos, buscamos otros centros, pero nunca perdimos la fe, yo hacía ayunos, íbamos a misa, yo iba a misa todos los días”, dijo en una entrevista con La Red.

Después de un tiempo, Paula comenzó a sentirse mal físicamente, por lo que suspendió el tratamiento. “Le dije al doctor: ‘Yo quiero parar, yo físicamente ya no me siento bien’. Después de mucho tiempo, me comencé a sentir muy mal”.

Debido a eso, visitó a su médico de confianza, quien, después de una serie de exámanes, confirmó que estaba embarazada. “Me llama el doctor y me dice: ‘es una niña absolutamente sana (...) Fátima es una bendición porque ahí está demostrado que la misericordia de Dios es grande, los milagros existen cuando tenemos fe y creemos en Él”.