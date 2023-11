Ella es Micaela, la hija de Aida Bossa y Julio César Herrera

El 26 de mayo de este año, Aida Bossa y Julio César Herrera celebraron 22 años de estar juntos. La pareja, una de las más estables de la farándula nacional, se conoció en el año 1994. En el 2001, tras un noviazgo de varios años, decidieron casarse. Cuatro años después, nació Micaela, su única hija.

La pareja de actores contó, en una entrevista con La Sala de Laura Acuña, que cuando se casaron, decidieron que esperarían cinco años para tener hijos. Cuando se cumplió el plazo que se habían dado, comenzaron a prepararse para ser padres. “Fue una niña buscada”, comentó Aida.

Contaron que quedar ‘embarazados’ no fue tarea fácil, y que el gran error fue contarle a todos sus amigos y familiares que estaban en búsqueda de su primer bebé. Hacer pública la información, contó el recordado actor de Yo soy Betty, la fea, hizo que el proceso fuera más lento. Un año de búsqueda concluyó con la feliz noticia del embarazo de la cartagenera y el nacimiento de Micaela, quien el 16 de agosto de este año cumplió 18 años.

Ella es la hija de Aida Bossa y Julio César Herrera

En la entrevista destacaron que a Micaela no le gusta estar en redes sociales ni bajo el ojo público, de hecho, les pidió a sus padres que cuando subieran fotografías con ella, no la etiquetaran, pues no quiere ser reconocida por ser la hija de Aida Bossa y Julio César Herrera, sino por su propio trabajo.

Micaela es artista, dibuja, hace animación, y tiene una cuenta de Instagram, llamada starchovies, donde comparte sus creaciones. De acuerdo con lo que comentaron en su momento los también exparticipantes de MasterChef Celebrity, la joven no sabe que estudiar aún, sin embargo, están seguros de que será algo relacionado al arte.

¿Por qué no tuvieron más hijos Aida Bossa y Julio César Herrera?

Según han dicho, sí quisieron tener un segundo bebé, sin embargo, tuvieron problemas para concebirlo. En su primer parto, Aida tuvo preeclampsia, y un segundo embarazo sería peligroso para su vida.