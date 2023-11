‘Yo me llamo Celia Cruz’ arremetió contra Amparo Grisales: “no le gusta nada”

En Yo me llamo se viven, noche a noche, todo tipo de emociones. En medio de la lucha por alcanzar la imitación perfecta en el terreno vocal y en la caracterización del artista elegido, los participantes no pueden evitar que los sentimientos los desborden. A medida que se acerca la gran final, las pasiones están a flor de piel.

En el capítulo de la noche del 9 de noviembre, El templo de la imitación tuvo una pérdida. Al no convencer a los jurados con su desempeño, la imitadora de la cubana Celia Cruz fue eliminada de la competencia. Previo a su salida, la cantante vivió un tenso momento con Amparo Grisales, jurado del programa, luego que la diva de Colombia hiciera varias críticas a su presentación de la canción Azúcar negra.

¿Qué dijo Amparo Grisales?

La manizaleña le dijo a yo me llamo Celia Cruz que había estado desafinada y que, a esa altura de la competencia, no había logrado hacer los pregones de la artista original. “Aburrida, lo mismo, de lo mismo, de lo mismo”, dijo Amparo a sus colegas jueces, Pipe Bueno y César Escola, luego de que la concursante bajara llorando de la tarima.

La respuesta de Celia Cruz a Amparo Grisales

Luego de la evaluación, la doble de la salsera mencionó, ante las preguntas del presentador Carlos Calero, que no podía más, que estaba contenta por estar en la competencia y agradecida por el cariño del público, pero que no podía seguir más. “Me gusta mucho el odio de Amparo hacia mí, me encanta porque eso hace...”, inició diciendo la intérprete mientras Calero la interrumpía: “No, no es odio”.

“Me hace a mí luchar más para mejorar, pero a veces siento que ya es personal, siento que nada de lo que yo hago le gusta. No le gusta nada, no le gusta mi boca, no le gustan mis bailes, no le gusta mi canto, no le gusta nada. Entonces, yo a veces me siento frustrada y digo: ‘ya no sé que dar’”, agregó.

Amparo, que escuchó todo lo que dijo la concursante, aseguró que no la odiaba y que ella no perdía el tiempo en eso. Señaló que ella estudiaba mucho y que trasnochaba mucho haciéndolo para dar lo mejor de ella como jurado de Yo me llamo. “No vengan con que uno los odia. Soy exigente, no odio a nadie Celia, qué pena contigo, soy exigente porque escucho y estudio la canción. Aquí hay un rigor y es noche de eliminación. I’m sorry (lo siento)”, contestó.

Celia Cruz fue eliminada de ‘Yo me llamo’

La eliminada, finalmente, fue Celia Cruz. La concursante se luchó su permanencia en la competencia con los imitadores de Shakira, Carín León, Rosalía, Luis Miguel y Vicente Fernández. Antes de despedirse para siempre de los escenarios de Yo me llamo, se acercó al panel de jurados y le dio la mano a cada uno de ellos. Le ofreció excusas a Grisales, quien contestó con una sonrisa.