Ella es María Antonia, la hija mayor de Nanis Ochoa. ¿Quién es el papá de la niña?

El nombre de Nanis Ochoa ha sido tendencia en los últimos días por su corta participación en La casa de los famosos. La modelo y presentadora estuvo un par de días en el loft junto con otros siete famosos con la ilusión de llegar a la casa principal y ser parte del reality.

El público la escogió y, el viernes pasado, ingresó con mucha ilusión. Sin embargo, su felicidad se vio opacada cuando el pasado sábado, ‘El Jefe’ le informó que era expulsada por haber saltado una de las principales reglas de la casa que es la de no tener ningún tipo de contacto con el exterior.

Tras su inesperada expulsión, sus seguidores se han interesado en conocer más detalles de su vida profesional y personal, entre ellos, quiénes son sus hijas.

¿Quién es María Antonia, la hija mayor de Nanis Ochoa?

La modelo tiene dos hijas: María Antonia Fernández, la mayor, y Franchesca Navarrete, la menor.

Nanis se convirtió en madre cuando tenía 19 años. Su primogénita actualmente tiene esa edad y se “robado” las miradas de miles de seguidores en redes sociales, quienes, al igual que con su mamá, admiran su belleza.

“Idéntica a Nanis, próxima reina”, “muy bella”, “ella es una mini tú”, “toda una modelo”, “Extremadamente linda cada segundo que pasa mas hermosa”, “qué belleza mamá e hija”, “muy hermosa la hija de Nanis”, “preciosas”.

¿Quién es el papá de la hija de Nanis Ochoa?

Nanis estuvo casada con el cantante Pipe Calderón, pero después de tres años se separaron. Muchos seguidores creen que el artista es el padre de María Antonia, pues siempre se les vio muy cercanos, como una relación de padre e hia.

No obstante, él no es el papá sino que, en realidad, la modelo fue pareja de Andrés Fernández y fruto de su amor, nació la niña. No se conocen muchos detalles sobre él, pero lo que sí se ha podido evidenciar es que tiene una gran relación con Nanis. De hecho, cuando María Antonia cumplió 15 años, él estuvo como invitado, junto a Pipe Calderón y Juan Pablo Navarrete, las otras exparejas de la exparticipante de La casa de los famosos. Nanis siempre ha sido muy reservada con su relación con el padre de su primera hija.

¿Por qué Nanis Ochoa se separó de Pipe Calderón?

Pipe no es el padre biológico de María Antonia, sin embargo, también ha sido una figura paternal para la niña. Pese a que el cantante se separó de Nanis, todavía siguen manteniendo un gran vínculo.

En una entrevista con Pulzo, hace un tiempo Nanis reveló la razón por la que se separó de Pipe. “Me separé de él porque no nos entendíamos, chocábamos mucho y la verdad, no éramos compatibles”.