Estas son las pruebas que ocasionaron la expulsión de Nanis Ochoa de LCDLF

El pasado sábado fue tendencia la inesperada expulsión de Nanis Ochoa de La casa de los famosos. La presentadora y actriz llevaba solo 24 horas compartiendo con sus nuevos compañeros en la casa principal y se había mostrado muy feliz y emocionada por haber ingresado al reality.

Nanis Ochoa Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Su llegada a la casa fue gracias a las votaciones del público, quienes la eligieron dentro de 8 nuevos participantes que habían llegado a un apartamento tipo loft. Sin embargo, nunca imaginó que solo duraría un día en la competencia.

¿Qué pasó con Nanis Ochoa en ‘La casa de los famosos’?

Mientras los integrantes de La casa de los famosos disfrutaban de una conversación, ‘El Jefe’ irrumpió la conversación para informarle a Nanis Ochoa que por haber violado las reglas de la casa recibiría una fuerte sanción. Al instante, le informó que su decisión era expulsarla del reality, de hecho, no le dio tiempo para que sacara sus cosas. “Esto trae una sanción y esta penalización es la expulsión de la casa. Abandona mi casa de inmediato. Tus compañeros se encargarán de alistar tu maleta y hacerte llegar tus pertenencias. Sal de mi casa de inmediato”, le dijo.

La noticia no solo la dejó a ella sorprendida, sino también a los demás integrantes de la casa, los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no han dudado en dejar sus opiniones. “Hay qué expulsar al JEFE por rosquero con las chismosas”, “si es por chisme, por qué a La Segura y a Karen no las han sancionado”, “se tomó unas copitas y habló de lo que está pasando afuera con los seguidores”, “debieron colocarle otra sanción, pero no sacarla, muy injusto”, opinaron algunos.

Esta es la razón por la que expulsaron a Nanis Ochoa

En medio de la polémica por su inesperada salida, en redes sociales ya se filtraron los videos de los momentos en los cuales la actriz violó las normas de la casa al hablar con sus compañeros de lo que ocurrió en el exterior. Un requisito primordial para ser parte del programa es que los participantes no pueden tener conexión con las personas de afuera.

Según ‘El Jefe’, Nanis tuvo dos momentos en especial con algunos de los habitantes de la casa con quienes comentó, a grosso modo, cómo se veían algunos de ellos desde afuera y ese fue el detonante para que la expulsaran del reality.

Videos confirman por qué Nanis Ochoa fue expulsada de LCDLF

En redes sociales ya se viralizaron las imágenes del ‘Viernes de fiesta’ donde aparece Nanis hablando con sus compañeros y diciendo: “les voy a decir la verdad. Empecé a ver el programa por lo que ocurrió con Nataly y Melfi. Eso fue épico y desde ahí me pegué durísimo y no me despegaba”.

En otro momento, hablando con Ómar Murillo y La Segura, quienes estaban discutiendo, les dijo: “de pronto ustedes ya llevan mucho tiempo acá, y con muchas cosas del pasado. Es una conversación que yo siento y veía desde afuera y que todo se centra otra vez acá, estamos haciendo un jueguito, si no se puede avanzar, entonces no hagamos nada”. Esos dos casos fueron los que ‘El Jefe’ utilizó como prueba para expulsarla del reality.

Momentos donde le da informacion de el exterior a los habitantes #LaCasaDeLosFamososCol#LCDLFCOL pic.twitter.com/3xoilzpC8w — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 7, 2024

¿Qué dijo Nanis Ochoa?

En la reciente emisión de Buen día Colombia, Nanis estuvo como invitada para hablar sobre lo ocurrido. Allí aseguró que no está de acuerdo con la decisión que tomó la producción de sacarla como lo hicieron.

“No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro... Me dijeron que me saliera ya, no pude ni salir con mis cosas. Llegué a la casa sin absolutamente nada. Había una persona de la producción y la psicóloga, estoy en shock. Solo les dije: ‘Me quiero ir ya para mi casa’”, dijo entre lágrimas.

De igual manera, aseguró que eso la ha tenido bastante afectada. “Muy afectada porque es como si me hubieran arrebatado un sueño. Creo que no hice algo tan grave para merecer esto. Siempre traté de llegar con mucho amor, diciéndole a las niñas que se arreglaran que estábamos en televisión”.