El lujoso auto que Carolina Acevedo se habría comprado con el premio de MasterChef

Tras una reñida final, Carolina Acevedo se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, el concurso de cocina del canal RCN . La actriz logró quedarse con el primer puesto de la competencia gastronómica tras luchar, hombro a hombro, con sus compañeros Nela González, Adrián Parada y Daniela Tapia. Los platos de la actriz fueron elegidos como los mejores por panel de jurados, conformado por Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

La artista, oriunda de Ibagué, se llevó, gracias a su victoria, un premio millonario. Además de 200 millones de pesos en efectivo, obtuvo un trofeo y un costoso kit de accesorios de cocina. Carolina, quien recientemente celebró su cumpleaños número 44, y que es recordada por su trabajo en producciones como Pobre Pablo y Nuevo rico, nuevo pobre, ya había hablado de los planes que tenía para el dinero que había ganado, sin embargo, estos parecen haber cambiado.

Te puede interesar: Ella es la exnovia de Felipe Saruma: fue señorita Bucaramanga en el 2015

Según relató en una conversación con Buen Día, Colombia, se dedicaría a viajar con su actual pareja del empresario Lucas Jaramillo. Sin embargo, en los últimos días se conoció que Acevedo habría hecho una gran inversión con el dinero que ganó tras su designación como la mejor cocinera de MasterChef Celebrity Colombia.

Fotografía por: Instagram

¿Qué carro compró Carolina Acevedo?

Se trata de una lujosa camioneta Nissan, específicamente, una Rontier Euro 6 Platinum 2024 que, según portales especializados, podría llegar a costar entre 130 y 206 millones de pesos. En una historia que subió en su cuenta de Instagram, donde se ve la foto del carro con un mensaje que dice: “mi nave”, la ibaguereña dio a entender que habría comprado el automóvil.

En su momento, la actriz se tomó con humor la pregunta que le hizo Viena Ruíz, una de las presentadoras de Buen día, Colombia, sobre el destino del dinero ganado. “Con lo que queda, porque acuérdate que la mitad va para la Dian”.

También puedes leer: Feid no solo canta, también cocina: este es su plato estrella

Carolina ha sido enfática en aclarar que ganó el concurso de manera honesta, sin comprar nada. Es de resaltar que su paso por la competencia fue polémico, tanto, que algunos televidentes aseguran que triunfó gracias a la supuesta imparcialidad de algunos de los jurados.

“Yo no compré ningún premio. Yo me lo gané con el sudor de la frente, como todos. Todos nos ganamos estar ahí, pero tenía que ganar uno, punto. Y fui yo (...) No tengo ni idea de qué es lo que le pasa a la gente. No a todos les gustan las personas que tienen el humor que yo tengo. También puede ser envidia, porque yo gracias a Dios nací en una familia donde me han dado muchas oportunidades que he sabido aprovechar. Sí, he podido viajar, he podido estudiar en otros países. De pronto eso no le gusta a todo el mundo”, manifestó en el programa Mañana Express.