Feid no solo canta, también cocina: este es su plato estrella

La música de Feid ha llegado a varios rincones del planeta para deleite de sus millones de seguidores, quienes también se divierten con sus ocurrencias. Recientemente, Ferxxo, como también se le conoce al músico, fue invitado al programa español El Hormiguero y reveló aspectos de su vida que muchos de sus seguidores no conocían, entre ellos, su gusto por la cocina, y en especial, su inclinación por la repostería.

“Estoy aprendiendo, descubrí que me gusta mucho hacer tortas, la verdad, lo descubrí hace poco. Solo sé hacer una, la torta de vainilla, la más fácil, la que que sale en Google, la primera que uno pone: ‘¿Cómo hacer tortas?’ (...) pero me quedan buenas, iba a hacer una antes de venir, pero no me dio tiempo, quedé con los ingredientes en la cocina”, expresó antes de dar los ingredientes que utiliza.

“Yo la hago pues, pero nada de light, eso es para darse en la cabeza, pa’ los gorditos”, añadió.

Feid habló de su amor por la repostería en ‘El Hormiguero’. El programa, gracias a la presencia de Ferxxo rompió récord de audiencia con 4′548.000 personas conectadas. Fotografía por: YouTube: Feid

Feid habló de Karol G, su novia

En esa misma entrevista hizo una referencia a Karol G, su pareja actual. En la conversación aseguró que todos los días suele comer espárragos, al parecer, preparados por ‘la bichota’. “Sí, ome, ya estoy cansadito de comer espárragos. Un saludo ahí a doña Caro que me hace espárragos todos los días, por la mañana”, reiteró.

En ese mismo capítulo, el más visto en la historia de El Hormiguero, con una audiencia de 4′548.000 personas conectadas, Salomón, nombre de pila del cantante, comentó lo que hay detrás de su más reciente álbum llamado Mor, no le temas a la oscuridad. Aseguró que con esa nueva entrega de canciones buscó romper con el estilo clásico de su sello personal.

“Pa mí, la oscuridad es lo que cada quien decide, en mi caso, quería salirme un poquito de lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar de mi música (...) quise experimentar con un montón de géneros, de sonidos, de formas de escribir”, confesó.