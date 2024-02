Él es Ignacio Baladán, novio de La Segura de ‘La casa de los famosos’. Es un chef

Natalia Segura es una de las influenciadoras más comentadas del país. Es conocida artísticamente como ‘La Segura’, y en su cuenta de Instagram tiene 8,8 millones de seguidores con quienes comparte muchos detalles de su vida profesional y personal.

Dentro de poco se estrenará La casa de los famosos Colombia, y el canal RCN ya ha anunciado a casi todos sus participantes. La generadora de contenido será una de las famosas que convivirá en esa mediática casa.

¿Quién es el novio de La Segura y qué condiciones le puso para entrar a ‘La casa de los famosos’?

En agosto del 2022, la caleña confirmó su noviazgo con Ignacio Baladán, un reconocido chef y generador de contenido uruguayo, quien se ha destacado también en su faceta como modelo y deportista de alto rendimiento.

En su cuenta de Instagram tiene 3,3 millones de seguidores y allí deja en evidencia que le gusta la repostería, razón por la cual tiene su propia pastelería que lleva su nombre.

Hace unos días, La Segura contó qué condiciones le puso su novio antes de dar el “sí” a La casa de los famosos. Por medio de unas historias de Instagram, reveló que lo primero que le dijo fue: “sé tú, no te abstengas de hablar de nada, de tus temas, de tu pasado, de los que quieras hablar, habla. O sea, al final del día yo creo que el respeto no se impone, no voy a hacer absolutamente nada que yo sienta que le va a faltar el respeto”.

Por su parte el uruguayo aclaró que no le puso ninguna condición, sino que, por el contrario, le deseó todos los éxitos. “Que seas feliz, y que seas vos, y que te conozcan así como yo te conozco las 24 horas”, puntualizó.

Los seguidores de la influencer le han dejado múltiples comentarios en sus redes, refiriéndose a su participación en el reality. “Los dos tiene que tener cuidado igual los estaremos vigilando”, “ella es la mujer más fuerte e increíble que conozco acá en redes, ella es el ave fénix y sin duda romperá ese programa”, “una dura, todos los éxitos”, “te irá súper bien”, “desde ya seremos Team Segura”.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos?

Son varios los artistas y generadores de contenido que llegarán próximamente a La casa de los famosos, que estará bajo la conducción de Carla Giraldo y Cristina Hurtado. A continuación, te contamos quiénes son los famosos que estarán en el reality.