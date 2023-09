Diego Sáenz: Laura Barjum y otras famosas que fueron novias del ex ‘MasterChef’

Diego Sáenz confirmó su ruptura con Laura Barjum en la mañana del 18 de septiembre de 2023, en medio de una entrevista que concedió al programa Buen Día Colombia, al que fue invitado tras ser eliminado de MasterChef Celebrity Colombia.

Y aunque el presentador no entregó las razones por las cuales terminó su historia de amor con la exreina de belleza, le dejó un emotivo mensaje de despedida: “La quiero un montón, le deseo siempre lo mejor e igual seguimos siendo amigos”.

La separación entre Diego Sáenz y Laura Barjum hizo recordar a los seguidores del también músico y locutor que, además de la caleña de 28 años, son varias las famosas que han sido parejas suyas.

laura Barjum y Diego Sáenz participaron juntos en la reciente temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' Fotografía por: INSTAGRAM

Además de Laura Barjum, otras exnovias famosas de Diego Sáenz

La actriz, modelo, presentadora y diseñadora Valerie Domínguez también fue novia del exparticipante de MasterChef Celebrity, pero el romance duró poco más de seis meses y terminó. No obstante, Sáenz ha recalcado en varias entrevistas que la barranquillera es una gran mujer y una excelente compañía, pero ahora tan solo son amigos.

Otra de las celebridades colombianas a las que el bogotano de 36 años ha conquistado es Laura Tobón, presentadora de programas como La Voz, quien recientemente trabajó como actriz de doblaje para un nuevo proyecto de Plaza Sésamo.

Te puede interesar: Policía que cantó con Romeo Santos fue viral hace años y participó en ‘Yo me llamo’

El noviazgo entre Diego Sáenz y Tobón terminó en el año 2014, pero en su momento ninguno aclaró a sus seguidores cuál fue el motivo de ruptura. No obstante, cuatro años después la modelo habló del tema en un video de su canal oficial de YouTube e indicó que: “las parejas llegan a un punto en la cual dicen - Fue bueno y bonito haber estado contigo, vivimos cosas muy chéveres, aprendimos mucho el uno del otro y pues ya como que no funcionan las cosas-, eso fue lo que me pasó con Diego”.

¿Diego Sáenz fue novio de Valentina Lizcano?

La actriz de 39 años es reconocida por haber participado en Protagonistas de novela, y luego formar parte de proyectos como Aquí no hay quien viva, La reina del sur, El secretario, Dulce amor, La reina del flow, entre otros.

Puedes leer también: Ella era Susa, la niña influenciadora que falleció en accidente de tránsito

Hace más de 6 años, cuando la caleña estuvo en un proyecto radial con Diego Sáenz, se especuló que ambos tenían una relación amorosa. No obstante, esto nunca fue confirmado por ninguno de los dos y lo único que comentaron en su momento fue que eran bastante cercanos y tenían una gran amistad.