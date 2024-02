Así fue como Mike Bahía le propuso matrimonio a Greeicy, ¿lo recuerdas?

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana. La entrenadora y el asesor de La Voz Kids llevan juntos más de 10 años.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Greeicy Rendón? La cantante rompió en llanto en programa en vivo

Greeicy y Mike Bahía Fotografía por: Instagram

Historia de amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Se conocieron en una fiesta gracias a una amiga en común, pero fue la intérprete de Los consejos quien tomó la iniciativa de hablarle a los pocos días, pues quedó muy interesada.

Según dijo la artista en una entrevista para el programa Fans en vivo, en ese momento ella tenía 19 años y él 24. Inicialmente Mike Bahía era indiferente con ella porque estaba en una relación amorosa.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, relató la cantante.

Vea también: Greeicy Rendón mostró por primera vez el rostro de su hijo Kai

La indiferencia de él con ella era lo que más le gustaba a Greeicy, hasta que, finalmente, tomó la iniciativa de expresarle sus sentimientos: “Mirá, te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue “wow” y, bueno, más me gustaba”.

Tiempo después comenzaron su relación y hoy son una de las parejas más queridas. Fruto de su amor tienen un hijo a quien llamaron Kai.

Mike Bahía le pidió matrimonio a Greeicy en un concierto

El 16 de octubre del 2021, el cantante Alejandro Sanz se presentó junto a Greeicy Rendón en un concierto en Miami, Estados Unidos. Recientemente, los artistas habían estrenado su canción Lejos conmigo.

En medio del show, la caleña fue protagonista de una sorpresa que le dio el intérprete de Buscándote, quien se disfrazó de guitarrista y cambió su apariencia para que su novia no se diera cuenta que él estaba en el escenario.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De repente, el intérprete de Corazón partío le pidió a la cantante y actriz que volteara a mirar las pantallas para que observara un video con imágenes de ella con Mike Bahía. Al final, el también caleño apareció, se arrodilló y le pidió matrimonio.

“Hermosos, Dios los bendiga, felicidades”, “ustedes son hermosos”, “que viva el amor”, “hacen una pareja hermosa”, “se merecen los mejor”, “me hicieron llorar”, “demasiado lindos”, “se merecen toda la felicidad”, comentaron los internautas.

Han pasado más de dos años desde ese romántico momento. Por ahora, no han dado a conocer la fecha de la boda. Sus seguidores siguen a la expectativa.