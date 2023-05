¿Crisis económica? Empleados de Ricardo Montaner denuncian supuesta falta de pagos

Ricardo Montaner y su numerosa familia son muy admirados por la farándula latinoamericana. El cantante, su esposa y sus hijos, incluidos su yerno y sus nueras siguen conquistando el corazón de diferentes generaciones. Además de su música y talento, los internautas también aplauden el amor que se profesan.

Te puede interesar: ¿Feid bloqueó en Instagram a Anuel AA? Esto dijo el ex de Karol G

Mientras el intérprete de Me va a extrañar; La gloria de Dios y Déjame llorar sigue promocionando la nueva gira musical de sus hijos, Mau y Ricky por España y la de Camilo y Evaluna por México; el nombre del cantante de 65 años vuelve a sonar por, supuestamente, atravesar una crisis económica.

La familia Montaner protagoniza rumores de supuesta crisis económica. Se dice que el café de Ricardo Montaner podría cerrar. Fotografía por: Cortesía

¿Ricardo Montaner le debe salarios a sus empleados?

Ricardo Montaner también maneja otros negocios, entre ellos el Café Ragazzi; un restaurante italiano ubicado en Miami que adquirió en el 2008. El cotizado lugar es uno de los preferidos por famosos de la farándula internacional como Thalía, Marc Anthony y Alejandro Sanz.

Más sobre los Montaner: Camilo: nombre completo, estatura, exnovia y más del esposo de Evaluna Montaner Camilo Echeverry es ahora uno de los cantantes colombianos más conocidos a nivel mundial y sus fanáticos tienen cada día más preguntas sobre su vida. Leer aquí Camilo: nombre completo, estatura, exnovia y más del esposo de Evaluna Montaner Camilo intentó trend de TikTok y sufrió caída, ¿fue grave? ¡Qué susto! Con el humor que lo caracteriza, Camilo Echeverry hizo un divertido baile que terminó con una preocupante caída. ¿Qué le pasó? Leer Camilo intentó trend de TikTok y sufrió caída, ¿fue grave? ¡Qué susto!

Se conoció hace unos días, que ese mismo establecimiento podría estar a punto de cerrar por supuestas deudas en el pagos de sus trabajadores, según lo reveló el programa argentino Socios del espectáculo. “Dicen que sus empleados estarían haciendo malabares porque desde hace más de 6 meses que no se les paga. Es más, algunos no cobrarían desde hace un año”, contó el periodista Rodrigo Lussich. A esto, se le suma otro rumor similar, publicado por Chisme no like, donde se aseguró que Montaner estaría vendiendo una de sus lujosas mansiones, pues el dinero no le alcanzaría para mantenerla.

Vea también: Video: Carolina Cruz no esconde su amor con Jamil Farah. Así los vieron

El “evangélico” Ricardo Montaner que me bloqueó en Twitter por decirle que sus hijos promueven el Lobby LGBTIQ+, tiene meses sin pagarle a los trabajadores en su restaurante Ragazzi de Miami, que tuvo que ser cerrado. Aparte de Progre e hipócrita, salió mala paga el Montaner. pic.twitter.com/hWIyyPzJIP — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 11, 2023