Confundieron a Jhonny Rivera con otro famoso cantante popular y así reaccionó

Además de hacer felices a sus fanáticos con su música, Jhonny Rivera los tiene siempre presentes para actualizarlos en los diferentes aspectos de su vida, que les comparte a través de sus redes sociales. El intérprete de Soy soltero, pareja de su colega Jenny López, contó una anécdota que vivió recientemente y que le ocurrió gracias a su interacción que tuvo con una de sus seguidoras.

Según contó el músico de 49 años, se encontraba en Pereira cuando una mujer lo abordó, muy emocionada de verlo. La fanática, luego de saludarlo, le pidió el favor de grabar un corto video con ella para sus redes sociales, petición que Rivera no tuvo problema en aceptar. Lo anecdótico ocurrió después, cuando la seguidora tuvo un pequeño lapsus que hizo que confundiera a Jhonny con uno de sus colegas.

“Me encontré a una señora y me dice dizque ‘yo no soy de aquí de Pereira, pero sí sé quién es usted, ¿podemos hacer una historia?’, y yo le dije que claro, ni más faltaba, y la señora dice ‘miren, miren a quien me encontré por aquí, miren a Giovanny Ayala”, dijo entre risas el intérprete de temas como Te amo en silencio y Mi decisión.

En el video que compartió con sus seguidores, contó que no es la primera vez que lo confunden con Giovanny, “sí sabe quién soy yo, pero es que en mi tierra nunca me había pasado, me pasa mucho en otras partes, pero ¿Aquí en mi tierra?”, dijo sonriente.

No es la primera vez que confunden a Jhonny Rivera con Giovanny Ayala

En el pasado, Jhonny Rivera ya se había referido a las veces que lo han confundido con Ayala, cantautor oriundo de Granada, Meta. Destacó que era algo desgastante y que le ocurría más en unas ciudades que en otras.

“Oigan, yo no sé la verdad porque me confunden tanto con Giovanny Ayala, pero es en algunas zonas del país, por ejemplo, en Santander, Cúcuta y Bucaramanga me confunden mucho, pero donde me confunde mucho con Giovanny Ayala es en la costa, uno no sabe ni qué contestar y a veces aclaro y les digo que yo no soy Giovanny Ayala y les digo yo soy Jhonny Rivera, yo tengo mucha paciencia, solo que eso se vuelve tan repetitivo que cansa, me imagino que a él le pasa lo mismo”, señaló en algún momento el artista.

En alguna ocasión, según relató el padre de Andy Rivera, una mujer en Cali, se enojó con él luego de sentirse ignorada porque lo había llamado Giovanny. La mujer, dijo Jhonny, hizo de todo para llamar su atención.

“Siento yo que me pegan un golpe en este brazo, pero feo, duro. Cuando volteó a mirar, la mujer se estaba comiendo un chontaduro y sacó esa pepa babeada y me la tiró con toda la fuerza y me la pegó en todo el antebrazo. Y la miro mal y ella me dice: ‘Ay si mira, creído’, a lo que le respondió: ‘es que yo no me llamó Giovanny Ayala’”, recordó.