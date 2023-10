Karol G borró definitivamente su tatuaje de Anuel, ¿Qué se hizo?

Karol G es una de las artistas más importantes del género urbano en el mundo. La colombiana, que anunció hoy su gira Mañana será bonito en América Latina, causó sensación en París, donde participó la gala Business of Fashion 500, pues fue reconocida, por la revista Business of Fashion como una de las 500 más influyentes de la moda. La paisa llamó la atención por su impactante atuendo y porque, finalmente, eliminó el tatuaje relacionado con su exnovio, el también cantante, Anuel AA.

En fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, se pudo ver el avance del proceso de eliminación del tatuaje, que decía Emmanuel, nombre de pila del artista puertorriqueño. En las imágenes se veía una cicatriz con una coloratura más oscura al tono de piel de la intérprete de Gatita Gangster.

¿Con qué se tapó Karol G su tatuaje de Anuel?

Pero como dejó ver en París, la cicatriz se convirtió en otro tatuaje. La oriunda de Medellín luce, al parecer, una daga o espada en el pulgar de su mano derecha. Los seguidores de Carolina manifestaron su alegría por la decisión de la cantante e, incluso, encontraron algo simbólico en el nuevo tatuaje.

“Es de sabios arrepentirse y que bueno que se lo quitó”, “lo único que es para toda la vida es el amor propio. Menos mal borró ese gran error de todos lados”, se lee en algunos de los comentarios que le dejaron a Karol G en las fotografías y videos en los que se ve su nuevo tatuaje.

Karol G no fue la única que se tatúo. Es de recordar que Anuel plasmó la imagen de la artista en su espalda. El boricua pagó por una pieza que ocupa casi toda esa zona de su cuerpo. El tatuaje es la representación gráfica de una selfie que ambos se habían tomado cuando todavía eran novios.

Hasta el momento, Anuel no ha tomado la decisión de eliminar el tatuaje, de hecho, en mayo, en medio de uno de los conciertos que realizó dentro de la coyuntura de su gira The Legends Never Die, en Estados Unidos, los fanáticos se dieron cuenta que todavía lo tiene.