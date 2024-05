Catherine Siachoque confesó que ama el bótox “eso de envejecer dignamente no va”

Catherine Siachoque a sus 52 años luce espectacular. Su cuerpo y su rostro es enviado por mujeres de 20 y 30 años. La actriz bogotana, radicada hace más de dos décadas en Estados Unidos, ha revelado que se cuida bastante en la alimentación, de hecho es vegetariana, así mismo es bastante disciplinada con el ejercicio. Eso sin contar que es fanática de los productos de cuidado de belleza y los comparte en sus redes sociales.

La actriz, estelar de ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Mujeres asesinas’, que al parecer, no ha recurrido a las cirugías estéticas para mantenerse bien, causó revuelo al hablar directamente del bótox y su uso. Lo que dijo se convirtió en revelador.

Catherine Siachoque reveló que usa bótox

Fue en el programa de televisión colombiana Lo sé todo donde concedió una entrevista hablando de su rol en la serie ‘Consuelo’, que recién estrenó Vix y donde la colombiana tiene un papel estelar. Hay que mencionar que se trata de una producción de época que ocurre en la década de los 50 y donde comparte créditos con estrellas locales como Lincoln Palomeque.

Además de mencionar aspectos de su rol, Siachoque contestó algunas dudas sobre su posición en el tema de los retoques que se realizan las personas en la edad adulta y el uso del bótox, más exactamente.

“Para mí eso de envejecer dignamente no va, ¿entonces me veo como una abuela de 800 años? Eso es indigno” dijo en la entrevista, donde fue muy clara en que le gusta verse bien sin importar al edad por la que atraviese.

Luego, enfatizó: “Para mí, digno es envejecer linda. Yo amo el bótox, pero es que la gente dice: ‘Es que se inyectó y se le desfiguró o se le engordó la cara por inyectarse bótox’”. Mencionó y enseguida calificó duramente a quienes critican el uso de la sustancia paralizante que las celebridades usan bastante. “No, eso es ignorancia” y más tarde, consideró que quienes critican su uso deberían mejor conocer más sobre el bótox y sus ventajas para luego sí, sentar una posición o incluso, usarlo.

Cibernautas atacaron a Siachoque en la red

Los usuarios de las redes sociales no fueron ajenos a las declaraciones de Catherine. Algunos de los cibernautas la atacaron y consideraron que la actriz no se ve tan bien como ella cree usando el bótox.

“Yo tengo 66 y nadie me cree y nunca me hago nada en la cara. Se ve mayor que yo para tener 52″, “Se ve mejor Martha Bolaños con sus 51 años”, “Se debe envejecer NO con dignidad, sino con PRESUPUESTO”, “No ha parido eso conserva más”, “No sabe ni lo que dice! Todas se desfiguran la cara , mira a Paula Andrea Betancur, irreconocible lo que pasa es que ella apenas esta empezando ya veran!”, “Pero bonita bonita no es que sea”, “Las arrugas que se está quitando con bótox se le están recogiendo en los ojos… como quiera con plata y sin ella vamos todos para viejos”, son algunos de los comentarios que no le dan la razón a Catherine.

Mensajes de apoyo para Catherine Siachoque en redes

Hay otros ciudadanos digitales que apoyaron la postura de la actriz. “Le doy toda la razón. Está hermosa y que viva el bótox”, “Por este lado las que Amamos el bótox”, “Tiene razón. El Bótox no desfigura. Ahora, envejecer sin Botox tampoco es envejecer indignamente. No todo el mundo tiene para inyectarse cada seis meses”, “Bella mi Cathy”, son algunos de los mencionados.

