Carolina Soto y Carolina Cruz lucieron como unas ‘Bichotas’ en el concierto de Karol G

Karol G se presentó en Bogotá este 5 de abril y fueron más de 40 mil personas las que disfrutaron este anhelado concierto, entre ellas las presentadoras Carolina Soto y Carolina Cruz, de Día a Día.

Así se vistieron Carolina Soto y Carolina Cruz para el concierto de Karol G

Las presentadoras de Día a Día compartieron a través de Instagram su Get ready with me, tendencia por medio de la cual mostraron cómo se alistaron y qué ropa se pusieron para el show de ‘La Bichota’.

La primera en publicar su pinta fue Carolina Cruz, quien contó con el apoyo del maquillador Malejo Cangrejo. Para su outfit, la ex de Lincoln Palomeque optó por un conjunto de color negro, el cual combinó con un crop top rosa, un bolso plateado y unos tenis.

Carolina Soto fue un poco más atrevida con su pinta, pues deslumbró con un body animal print, un pantalón de doble cintura, unos tenis blancos de plataforma y un peculiar cinturón adornado con varias cadenas alrededor.

Las publicaciones hechas por las presentadoras de Día a Día suscitaron miles de reacciones y cientos de elogios entre sus seguidores.

Momentos importantes del concierto de Karol G en Bogotá

Antes de escuchar en vivo a ‘La Bichota’, los asistentes al concierto del Mañana será bonito world tour gozaron con la música de Sharik, una artista paisa de 16 años.

Además, estuvo en el escenario el reguetonero puertorriqueño Ñejo, reconocido en Colombia por canciones como Y si la ves, Muy feliz, Señal de vida, entre otras.

Karol G salió pasadas las 10 de la noche y el primer éxito con el que puso a cantar al público capitalino fue TQG, su colaboración con Shakira. Posteriormente, dio rienda suelta a Besties y al resto de su repertorio.