Epa Colombia ya está lista para el nacimiento de su bebé: esto empacó en su maleta

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, tiene puesta la atención de sus seguidores porque está a poco de dar a luz a Daphne Samara, su primera hija, quien llega al mundo como resultado del proceso de fertilización in vitro al que se sometió la empresaria hace varios meses.

Según Epa Colombia, varios de los elementos que tiene allí, los compró Karol Samantha, su pareja. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Así se prepara Epa Colombia para el nacimiento de su bebé

Por medio de su cuenta de Instagram, la también empresaria aprovechó para mostrarle a sus seguidores la maleta que alistó para el día que Daphne Samara llegue al mundo.

De acuerdo con lo expuesto por Epa Colombia, para el nacimiento de su bebé llevará una maleta cargada con varios elementos de aseo, como pañales, crema, paños húmedos, toallas y hasta colonia para la recién nacida.

También están listos los tres primeros conjuntos de ropa para Daphne Samara (cada uno incluye su babero, gorro, mitones y medias), así como la cobija con la que será arropada.

Por supuesto, Daneidy Barrera hizo un espacio para ella en la maleta, pues mostró la pijama con la que descansará minutos después de su cesárea.

Los últimos días de embarazo de Epa Colombia

En publicaciones posteriores, la bogotana le contó a sus seguidores que atraviesa por días de emociones encontradas, en los que la ansiedad es el sentimiento más recurrente. Además, habló de algunos de los síntomas que padece.

“Amiga, he estado en casa con mucha ansiedad, aunque también tengo miedo y felicidad, pero estoy bien. Gracias a Dios (...) Me sudan las manos y he estado hinchada como una vaca. No puedo creer que dentro de mi haya crecido una bebé”, explicó Epa Colombia por medio de sus historias.

Como suele suceder entre sus más fieles fanáticas, los comentarios de apoyo en este momento no se hicieron esperar.

“Ánimo que ya estás en la última etapa“, “entiendo lo difícil que es, pero es el último esfuerzo para por fin tenerla entre tus brazos”, “tenemos el mismo tiempo de embarazo y yo también ando con esos síntomas” y “me alegra verte compartir cada momento junto a tu pareja”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Cabe recordar que, según lo que contó a la Revista Vea, Epa Colombia tiene programada su cesárea para el próximo 12 de abril.