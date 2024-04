Carolina Soto se ausentó de ‘Día a Día’ por esta razón: “una cita infaltable”

Carolina Soto se ha ganado el cariño de millones de televidentes y seguidores en redes sociales, gracias a su trabajo como presentadora y modelo. Actualmente hace parte de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, junto con Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero.

‘Día a Día’. Fotografía por: Instagram Día a Día

La también empresaria cuenta con 3,6 millones de seguidores en Instagram, con quienes interactúa constantemente, enseñándoles lo que hace en su vida cotidiana. Cada vez que la presentadora se ausenta del programa, inmediatamente en redes sociales los internautas comienzan a especular al respecto.

¿Por qué Carolina Soto no estuvo en ‘Día a Día’?

El pasado lunes, la caleña no estuvo presente en el programa y, por supuesto, sus seguidores no lo pasaron desapercibido. A través de su cuenta de Instagram, mostró el por qué se ausentó.

De acuerdo con las imágenes posteadas en sus historias, Soto viajó a Cali, su ciudad natal por una cita muy especial con su dermatólogo de confianza. “Llegando a mi Cali y me reciben con este cariño”, escribió mientras mostraba un ramo de flores que unas emprendedoras le regalaron.

Enseguida, mostró cómo fue su visita al centro de estética, donde la acompañó su mamá. “Esta es mi cita infaltable, llegué a Cali, delicioso el clima, mi mamá me recogió, de ahí salimos directamente para la clínica porque ahí es donde me hago todo lo de mi cara desde que viví aquí en la ciudad”, dijo la presentadora. Según lo que mostró, se hizo una rutina de skinkare, se aplicó toxina butolínica y bótox en su rostro.

Además de eso, Carolina aprovechó su visita a Cali para compartir tiempo con su mamá, quienes han demostrado ser muy buenas amigas y cómplices en cada uno de sus proyectos.

Después de ese día de cuidarse, Soto se reintegró esta mañana nuevamente al matutino de Caracol Televisión, contagiando con su alegría a sus compañeros, televidentes y seguidores.

Carolina Soto alertó a sus seguidores por estafa a su nombre

Hace unas semanas, la también empresaria reveló que fue víctima de personas que están estafando, utilizando su nombre a través de redes sociales por una publicidad en Instagram denominada ‘Ganancias con Carolina’. “Miles de ciudadanos ya han podido saldar sus deudas y mejorar sus vidas”, se lee en la publicidad.

Por esa razón, la presentadora tuvo que aclarar que no es ella la que incentiva eso, sino personas malintencionadas. “Esta página está estafando personas con mi imagen y con inteligencia artificial. No caigan en nada que no sea en mis redes. Es falso. Una estafa”.