Carolina Gaitán está embarazada: reveló el sexo y el nombre de su bebé

Una sorpresiva noticia llegó en la noche del 7 de febrero a manos de los fanáticos de la Carolina Gaitán. A través de su cuenta de Instagram, la cantante reveló que está embarazada. De acuerdo con lo que mencionó a sus seguidores, está a la espera de su primer bebé, un niño al que llamará Salomón.

En el video que subió a la red social mencionada, la intérprete de No se habla de Bruno, canción de la película de Disney inspirada en Colombia, Encanto, destacó que su bebé es su más grande proyecto en este momento de su vida, y que deseó profundamente convertirse en mamá.

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos. Mi corazón y el tuyo, mi Salomón de mi corazón. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”, se le oye decir a la actriz en el video con el que anunció la llegada de su primogénito.

¿Quién es el prometido de Carolina Gaitán?

‘La Gaita’, como se conoce a la artista en redes sociales, recientemente compartió otra emocionante noticia en su cuenta de Instagram. Con una fotografía de una de sus manos, lució un anillo de compromiso para confirmar que está próxima a casarse con su pareja. La nacida en Villavicencio, que en el 2022 fue seleccionada por Forbes como una de las cincuenta mujeres más poderosas de Colombia, reveló que llegará al altar con quien dice que es el amor de su vida.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. Dije sí”, redactó la artista de 39 años.

La exjurado de El Factor X, programa de talentos musicales del canal RCN, ha mantenido su relación bajo mucha reserva, de hecho, de lo poco que se conoce del prometido de Carolina es que se llama Samir y es empresario.

Fue meses atrás que, en Mañana Express, la recordada Catalina de Sin senos sí hay paraíso comentó que se encontraba en una relación y que estaba feliz. “Estoy contenta. Creo que es un momento de mi vida en el que estoy supremamente inspirada y en donde estoy acompañada. Sí, señores. La verdad es que tengo muchas ganas de creer y me gusta mucho la vida en compañía”, relató.