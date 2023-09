Camila Avella, Miss Universe Colombia, estuvo en el ‘Desafío’: Así se veía

Camila Avella es el nombre de la representante por el departamento del Casanare que se coronó como Miss Universe Colombia en la noche del 2 de septiembre.

“Me siento emocionada y honrada por haber sido elegida como Miss Universe Colombia 2023, representando a mi amado Casanare. Es un logro histórico para nuestra tierra, y estoy feliz de llevar la primera corona a nuestro departamento. Quiero agradecer a mi familia, amigos, mi equipo de trabajo y a todos los casanareños que me han apoyado en este increíble viaje. Este triunfo es de todos nosotros. Prometo llevar con honor y humildad esta corona representando con orgullo la belleza, fuerza y talento de Colombia”, escribió la modelo como descripción a una publicación de Instagram.

Camila Avella, representante del país para el próximo certamen internacional de Miss Universe, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en El Salvador, no es una cara nueva para los colombianos, teniendo en cuenta que hizo parte del Desafío en 2018.

Camila Avella y su paso por el ‘Desafío’

A pesar de que pocos lo recordaban, la yopaleña fue una de las presentadoras de la edición Superhumanos, en la cual se conmemoraron la decimoquinta temporada del reality show del canal Caracol.

La labor de la actual Miss Universe Colombia en aquella edición fue muy parecida a la que cumplió Gabriela Tafur en las temporadas más recientes, pues apoyaba a Catalina Aristizábal en las charlas con los participantes en ‘playa oro’.

En 2018, Camila presentó su candidatura para representar a su natal Casanare en el Concurso Nacional de Belleza, a pesar de que todo parecía ir viento en popa, no pudo participar en el certamen de belleza. Según aseguraron varios medios, entre ellos la revista Semana, las directivas del concurso dieron su negativa, pues la joven incumplía con el reglamento al tener un contrato laboral con Caracol Televisión y con un mánager.

Camila Avella no estuvo de acuerdo con la decisión y afirmó que las causas de su descalificación no serían ciertas. Finalmente, la joven no pudo participar en el reinado y su sueño se desvaneció.