Calvin Harris se casó: así fue su boda con Vick Hope

Durante el fin de semana del 9 de septiembre, de acuerdo con lo que reportó Page Six, el dj Calvin Harris se casó con Vick Hope, reconocida locutora de Radio 1. Aquel sábado, según información de varios portales internacionales, la pareja hizo formal su unión en una boda íntima, celebrada en Northumberland, Inglaterra.

La relación se hizo pública en mayo del año 2022. Cinco meses después, el músico de origen escoces, cuyo nombre de pila es Adam Richard Wiles, le pidió a Hope que fuera su esposa. “Calvin le propuso matrimonio a Vick bajo su árbol favorito en su finca Terra Masia en Ibiza. Vick dijo que sí de inmediato, está locamente enamorada de Calvin y no podría estar más feliz”, dijo una fuente cercana a la pareja al medio The Sun.

En aquel momento, gracias a esa misma fuente, se supo que la pareja estaría planeando casarse en Ibiza. “Fue un shock para algunas personas porque sucedió muy rápido, pero es obvio lo felices que se hacen el uno al otro”, reveló la persona que habló con la prensa al respecto. Calvin y Vick se conocieron, según han contado los protagonistas, cuando ella apenas estaba llegando a la mayoría de edad. En la actualidad, él tiene 39 y ella 33.

La boda, finalmente, y como se ha venido informando, ocurrió el sábado 9 de septiembre en el antiguo convento Hulne Priory. El lugar, detalla la prensa internacional, le perteneció a la orden de los carmelitas en el año 1240. Está ubicado al norte de Inglaterra, a poca distancia de la frontera con Escocia.

Nile Rodgers fue el invitado musical de la boda de Calvin Harris y Vick Hope

La boda, además, tuvo la presencia musical del artista Nile Rodgers, de hecho, él mismo confirmó que la boda se realizó al escribir en sus redes sociales un mensaje para la pareja. Según detalló el cantante, él y su agrupación tuvieron la oportunidad de tocar la primera pieza que la pareja bailó como esposos. Rodgers le dedicó a los recién casados la canción Never Too Much.

El evento, detalló la prensa, se realizó con la inspiración del festival de música Glastonbury, que se realiza cada año en la localidad de Pilton, al sureste de Reino Unido. Habían food trucks y tiendas de campaña dispuestas para los invitados de la boda.

Además de familiares y amigos cercanos de la pareja, estuvieron en la ceremonia, según el portal de Hola, importantes celebridades como el modelo Vernon Kay, los locutores de radio Chris Stark y Roman Kemp y el actor y DJ Scott Mills.