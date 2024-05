Bull Nene, exnovio de Karol G, reveló detalles de su relación: “fue pesado”

La vida sentimental de Karol G ha generado gran interés en sus seguidores. Desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, la artista, conocida como ‘La Bichota’, ha tenido algunos romances que han sido muy comentados en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Karol G.

El más sonado fue el que sostuvo con Anuel AA, con quien terminó hace más de dos años. Pese a que ya no están juntos y cada uno tiene su nueva pareja, los internautas siguen relacionándolos.

¿Quién es Bull Nene, exnovio de Karol G?

Antes de Anuel, Karol G fue novia del productor y compositor de música urbana conocido como Bull Nene. Aunque ese romance no fue tan mediático como el del puertorriqueño, en su momento, Bull Nene estuvo en el ojo público cuando terminó con ella, pues surgieron rumores de una supuesta infidelidad.

“El chisme más charro es que yo le monté cachos, todo fue teso en su momento”, dijo en una entrevista con Los 40, donde los locutores aprovecharon para preguntarle algunos detalles de su relación con la antioqueña.

Aunque Bull Nene ha compuesto reconocidos temas de reguetón, la gente todavía lo reconoce como “el ex de Karol G”. Los locutores le preguntaron si eso le molestaba.

El artista respondió: “es una realidad, mucha gente me referencia de ahí, mucha gente no sabe que yo escribí ‘Quiéreme mientras se pueda’, o ‘Hawai’ o que escribí cosas que no están en los créditos ahí visibles”, afirmó.

Enseguida, aseguró que haber terminado con la intérprete de Mañana será bonito, fue un poco denso: “yo he sido un ninja en mi carrera, yo he estado detrás de, y me ha encantado y la única vez que tuve mucha exposición fue cuando fui novio de Karol G, y cuando tuve más exposición fue cuando terminé con Karol G. Eso fue un chisme muy intermunicipal, eso hizo que casi cerrara mis redes. Fue un bullying muy serio, no solamente el bullying sino la pesadez de la gente de Anuel, no él, sino sus grupos, sus fans, eso fue pesado, pero ya estamos acá como siete años después. No sé cuántos años, pero sí han pasado varios, pero ya súper bien y en proceso”.

Los internautas han comentado al respecto: “y este man, ¿quién es?, porque ni por ser el ex de Karol G se reconoce”, “él es momento más humilde de Karol G”, “cómo es posible que Bull Nene tenga tanta pinta de rockero”, “más gamín se ve Anuel”, “él es el pro de las letras”, “es el productor de J Balvin, nada menos”.