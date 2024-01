Bradley Cooper y Gigi Hadid: esta foto confirma su noviazgo

Bradley Cooper y Gigi Hadid siempre han tenido como lema mantener sus vidas privadas al margen de los medios de comunicación. Cooper, nominado al premio Oscar en la categoría Mejor Actor Protagonista por Maestro, y Hadid, modelo californiana de 28 años, encendieron las alertas de los paparazzi en octubre del año pasado, cuando fueron captados en el restaurante Via Carota, ubicado en Nueva York. A partir de ese momento, su romance se convirtió en un secreto a voces, pero nadie tenía una imagen que confirmara la relación. El actor y la reina de las pasarelas fueron vistos de nuevo en ‘la gran manzana’, por separado, antes de abordar un vuelo rumbo a Londres. Precisamente en la capital inglesa, y para deleite de los fotógrafos, la pareja fue captada disfrutando de su amor. La presencia de los profesionales del lente no detuvo las manifestaciones de cariño. Cooper y Hadid continuaron tomados de la mano, no evadieron a quienes los fotografiaban, pero sí les lanzaron miradas llenas de enojo.

¿Bradley Cooper y Gigi Hadid están planeando vivir juntos?

Con estas imágenes, publicadas por Page Six, finalizó la etapa en que los paparazzi intentaban lograr una foto en los sitios que visitaron: durante una cena en Manhattan o en un paseo por Rhode Island, donde estuvieron en la casa de Taylor Swift. Aunque el actor de Qué pasó ayer y la socialité angelina no entregan declaraciones, varios de sus allegados se atreven a hacerlo, por ejemplo, según información recogida por US Weekly, son varios los puntos que los unen: su sentido del humor, el ser padres solteros y los intereses intelectuales que tienen en común.

Con 'paparazzi' incluido, así fue el romántico paseo de Bradley Cooper y Gigi Hadid. El actor llevaba las zapatillas que le regaló la modelo, cuyo valor oscile entre los mil y dos mil euros. Fotografía por: The Grosby Group

Aunque llevan pocos meses, parece que Bradley y Gigi van tan en serio, que estarían planeando vivir juntos, al parecer, con el beneplácito de sus familias. El artista compró una propiedad en Pensilvania, ubicada muy cerca de la vivienda de Yolanda, la mamá de Gigi. A propósito de la modelo, se dice que parece llevarse tan bien con Gloria Campano, su suegra, que se va de compras con ella. En una de esas actividades, la sorprendió con un regalo: unas exclusivas zapatillas deportivas, de su tienda The Guest Residence, muy parecidas a las que luce el protagonista de Nace una estrella. Se comenta que Cooper está tan cómodo con este calzado, que se rumora, también fue obsequio de su pareja, que lo usa con mucha frecuencia desde hace dos meses.

¿Cuántas veces se ha casado Bradley Cooper?

Bradley Charles Cooper tiene 49 años, recién cumplidos, 10 más que Gigi. Por la vida del nacido en Pensilvania han pasado varias famosas, aunque solo una logró convertirse en su esposa. Fue la bailarina y actriz Jennifer Esposito, con quien se casó en 2006, aunque comenzaron los trámites de divorcio seis meses después.

Después se relacionó con Renée Zellweger, protagonista de El diario de Bridget Jones, quien fue su pareja durante dos años. La siguiente en su corazón fue Zoe Saldaña, pero su relación apenas superó un año. A la protagonista de The Words le siguió Suki Waterhouse, también actriz, pero la distancia, los compromisos y al parecer, prioridades como el matrimonio, pues él se quería casar, pero ella no, hicieron que el romance terminara.

Irina Shayk fue el siguiente amor de Bradley. La modelo, famosa por su affaire con Cristiano Ronaldo, lo enamoró de inmediato. Viviedo juntos, pero sin confirmar nada a la prensa, todo parecía indicar que llegaría al altar, pero la aparición de Lady Gaga, quien protagonizó con Cooper el filme Nace una estrella, parece haber sido el principio del fin de su relación. La evidente química entre ellos hizo que los medios comenzaran a relacionarlos sentimentalmente, sin embargo, los rumores parecieron terminar con el embarazo de la rusa, su compromiso matrimonial y el nacimiento de Lea de Seine. La presentación de los protagonistas de la cinta en la gala de los Oscar habría sido el detonante de la separación de Irina y Bradley. Sin embargo, la expareja se estaba llevando tan bien, que se dijo que podrían tener una segunda oportunidad, pero finalmente, la también empresaria ya está saliendo con Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, mientras él anda feliz con Gigi.

¿Quiénes han sido los novios de Gigi Hadid?

La pareja de Bradley Cooper, Jelena Noura Hadid, nació en Los Ángeles y el próximo 23 de abril cumplirá 29 años. Es conocida en el mundo del modelaje como Gigi Hadid. Tiene 4 hermanos, Marielle, Alana, Bella y Anwar. La modelo es muy unida a los dos menores, quienes también se destacan en el mundo del modelaje. Fue cuñada de Dua Lipa, pues su hermano menor fue novio de la intérprete durante dos años.

Gigi, quien empezó en el modelaje cuando tenía dos años, ha estado relacionada con varios famosos, entre ellos, el cantante Cody Simpson, el piloto Lewis Hamilton y el intérprete Joe Jonas. En 2015 comenzó a salir con Zayn Malik, exintegrante One Direction, con quien terminó en varias ocasiones, para volver y con rumores de boda, en 2019. Gigi tuvo a Khai, su primogénita, en septiembre del 2020, pero tiempo después, la relación con el músico terminó definitivamente, luego de un grave altercado con Yolanda, madre de Hadid, quien fue acusado de agresión física y verbal, cargos que aceptó.