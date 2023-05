Novia de Bradley Cooper impactó con ‘atrevido’ atuendo en Cannes, ¿fue impropio?

Irina Shayk, la despampanante modelo rusa no le huye a las polémicas. Pareja de Bradley Cooper y madre de Lea De Seine, demostró en Cannes que a los 37 años, luce simplemente perfecta, al punto de poder caminar por la calle llevando una provocativa ropa interior de diseñador. La ex de Cristiano Ronaldo usó la lencería de Gucci con una capa de tul negro, guantes largos, además de gafas oscuras y joyas con diamantes. Por supuesto, los zapatos negros de tacón complementaron su look, que fue sensación entre paparazzis y transeúntes. Cuando comenzaron a circular las fotografías de un ‘desfile por Cannes’, muchos, aunque admiraron la anatomía de la europea, no estuvieron de acuerdo con el oufit para la ocasión, pues en su opinión, era más acorde a otro tipo de galas, al estilo de las premiaciones musicales.

El atuendo de la pareja de Bradley Cooper es todo un homenaje a Gucci. Fotografía por: The Grosby Group

¿Qué pasó entre Irina Shayk y Bradley Cooper?

En 2019, después de cuatro años de romance y de un compromiso matrimonial, Bradley Cooper e Irina Shayk finalizaron su relación, de la cual había nacido una hija, Lea De Seine. Los rumores de infidelidad del actor nacido en Abington, Pensilvania, con Lady Gaga durante la filmación de A Star is Born, ocuparon todos los titulares de prensa, aunque nunca se supo si esta era de verdad la verdadera causa de la ruptura. Lo cierto es que la pareja nunca se distanció, e incluso acordó vivir en Nueva York para compartir la custodia de su hija y criarla en conjunto. Era usual ver al actor de Qué pasó ayer y a la modelo rusa divertirse junto a su hija, en ocasiones acompañados por otras estrellas como la actriz Anne Hathaway. Durante este tiempo de separación no se vio a Cooper en plan romántico con otra mujer, mientras que a Irina se le vinculó con Kanye West, con quien vivió una escapada romántica a Francia en junio del 2021.

En agosto, la pareja evidenció que se había dado una segunda oportunidad, algo que, según la publicación Star, el actor deseaba, pues se había convencido que no existía para él nadie como ella, mientras los cercanos a la modelo, quien fue pareja de Cristiano Ronaldo entre 2010 y 2015, han asegurado que siempre ha estado enamorada del galán.