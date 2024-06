Beéle confirmó que terminó con su esposa Camila: “estoy feliz. Te deseo lo mejor”

Esta semana, fue tendencia el escándalo de infidelidad de Beéle, luego que su esposa Camila Rodríguez revelara que el cantante la habría engañado con Isabella Ladera, una modelo venezolana y otras mujeres.

Isabella Ladera, Beéle y Carolina Rodríguez. Fotografía por: Tiktok Isabella Ladera - Instagram Beéle - Instagram Cara Oficial

“Estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina, de respeto, de sororidad, de empatía hacia nosotras mismas, las mujeres, y que en sus vidas reales y fuera de estas pantallas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio, ¿Cómo hacen?”, dijo Camila a través de un video.

Inmediatamente, los seguidores de Isabella Ladera relacionaron las palabras de la esposa de Beéle como una indirecta para ella, pues la modelo venezolana días antes había hablado justo de ese tema de la fuerza femenina.

“Hay veces que, cuando ya no podemos sostener nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros miedos, buscamos culpables y creamos villanos donde no existen. Hermana, yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que no cometería. Yo no le haría daño a ninguna mujer”, dijo Isabella, defendiéndose de las acusaciones de Rodríguez.

Beéle y su esposa Carolina Rodríguez se separaron

En medio del escándalo y de varios días de guardar silencio, el cantante se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó que, en efecto, su matrimonio llegó a su fin. “Estoy feliz, con el corazón lleno porque sé las cosas que quiero para mi vida, para mis hijos, como también por lo que siento. Ya para nadie es un secreto que esto tuvo fin y le agradezco a la mamá de los niños (Camila) por lo bonito que en su momento fue. Te deseo lo mejor en esta etapa de crear tu nuevo camino”.

Finalmente, aprovechó para agradecerle a todas las personas que hicieron parte de su relación con su esposa Camila Rodríguez. “Superé esto hace mucho, como también me seguiré superando en muchas cosas que la vida me ponga para seguir aprendiendo. Gracias a todas las personas que se vivieron esta relación de cerca, desde canciones, conciertos y vivencias. Gracias a todas las personas que también entienden el valor de buscar la felicidad en medio del caos”.

Los comentarios no se han hecho esperar. La mayoría de usuarios lo han llenado de críticas, haciéndole saber que lo que le hizo a su esposa no estuvo bien. “Ya no es conseguí moza si no ‘buscar la felicidad en medio del caos’”, “está ofendido porque lo boleteó con pruebas”, “no quisiera estar en los zapatos de Camila, tan públicamente humillada”, “cuando pesaba como 200 kilos y nadie le copiaba sí era juicioso, ahora se cree el más divino y sacó las uñas, así son”, “cuando repartieron el cinismo estaba él haciendo la primera fila. Ni siquiera mamá de mis hijos si no la mamá de los niños, ya no hay respeto”.