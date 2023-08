Así quedó Aleja, ganadora de ‘El Desafío’, tras su impresionante cambio de look

A través de sus redes sociales, la ganadora de El Desafío, Alejandra Martínez, dejó ver el cambio de look que se realizó recientemente. En la tarde del 29 de agosto, Aleja, como se le reconoce popularmente, compartió fotografías de las extensiones de cabello que decidió ponerse.

Con ayuda de una galería de fotografías y videos le comunicó a sus seguidores que había decidido hacer que su cabello se viera más largo con apliques capilares rubios. En un video con su estilista de confianza, mostró cómo fue el procedimiento.

“Quiero mostrarles este resultado tan increíble. Es un resultado de locos”, comentó al mostrar su largo cabello. En un video explicativo que subió reveló que había encontrado las extensiones perfectas, pues otras le generaban dolores de cabeza, la apretaban demás y le generaban caída de su cabello.

Esta publicación se hace luego de que ella misma asegurara que se encontraba en un tratamiento para recuperar su cabello.

Aleja ya se ha sometido a otros retoques estéticos. De hecho, en una entrevista con La Red comentó que llegó a invertir 60 millones de pesos en ello.

“Yo únicamente me hice los senos, eso fue hace cinco años, y me hice algo así como una lipo. Yo siempre he sido delgada, pero me puse a comer muchas hamburguesas, entonces, en la parte de la espalda aproveché, con el cirujano que es excelente, y me rellené con la poquita grasa los laditos de la cola, pero ahora no tengo es nada, estoy flaca de tanto entreno”, reveló.

En una entrevista con Tropicana contó, además, que había decidido decorar su sonrisa con diamantes en sus dientes. “Me los pusieron. El muchacho que me arregla los dientes me dijo: ‘Ay, ven te pongo’”, contó.

Guajira respondió a críticas en su contra de Aleja por ganar el ‘Desafío’

Aleja se ha definido constantemente de comentarios hechos por personas que aseguran que ella no merecía ganar. Kelly ‘Guajira’ Ríos, la concursante que quedó en segundo lugar de la competencia de pruebas físicas, dijo que la definición de la victoria había sido cuestión de suerte.

“Yo creo que ya es hora de superar eso, yo ando súper ocupada, son las consecuencias de ganar. Ya no pueden borrar nuestro nombre de la copa”, comentó Aleja.

“Me sentía muy tranquila porque todo este tiempo me había preparado para esto, estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié realmente (...) en el tema de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que yo llevaba se supone que yo debía ser la campeona, pero no demerito a mi compañera, lo hizo mucho mejor que yo, se le dio, tuvo más suerte que yo, es válido, y no tengo otra explicación que no sea suerte”, dijo Ríos en entrevista con el Canal Caracol.