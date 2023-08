Hija de Petrona Martínez impactó con su presentación en ‘Yo me llamo’

En la noche del martes 29 de agosto, Joselina Llerena impactó a los jurados de Yo me llamo con su imitación de Petrona Martínez. Amparo Grisales, jurado del formato de concurso musical, alabó su presentación, y aseguró que la artista es digna hija de Martínez, conocida mundialmente como ‘la reina del bullerengue’. Desde que Joselina se presentó al concurso, con su interpretación de La vida vale la pena, encantó a los jueces.

En la más reciente emisión del programa, la imitadora de Petrona cantó La Currumba. “Se te nota que eres la hija de tu mamá”, comentó la ‘diva de Colombia’, opinión compartida por Pipe Bueno, otro de los jurados del concurso.

Petrona Martínez Fotografía por: Caracol Televisión

César Escola le entregó un consejo para sus siguientes presentaciones. “Yo veo que Petrona, la original, es risueña. Entonces, no te pongas nerviosa, queremos ver en ti esa cosa risueña y amable que tiene tu mamá, que nunca deja de sonreír y está flotando en el aire con esos tambores y su voz maravillosa”.

En medio de las devoluciones acerca del desempeño en el escenario de la concursante, Joselina reveló lo que opina su mamá acerca de su participación en Yo me llamo. “¿Qué le contaste a tu mami? Cuéntame”, preguntó Grisales.

“Sí, yo le conté y me dijo: ‘Me parece maravilloso, no te dejes absorber por el miedo’. Eso me dijo mi mamá”, contestó Joselina. “Bueno, siempre hay que hacerle caso a la mamá”, insistió César Escola. Por sus buenos resultados, la hija de Petrona continuó en la competencia.

Joselina no es la única imitadora que tiene relación familiar con el personaje que interpreta, de hecho, del concurso también hizo parte Miguel, hijo de Giovanny Ayala. El joven, sin embargo, no contó con su suerte y no avanzó en la competencia.

“Para mí no te llamas, porque cantas mucho mejor que el original”, dijo Amparo Grisales sobre la presentación de concursante antes de enterarse que era hijo del artista llanero.

“Muy honrado y orgulloso de que mi hijo, Miguelito Ayala, haya estado en el escenario de Yo me llamo. Excelente jurado. Pipe, Escola, ‘Amparito’, muchas gracias por sus declaraciones, muy honrado. Todos sabemos que los hijos son el tesoro, el motor de nuestros sueños y metas y sabemos que queremos lo mejor para ellos (…) queremos que ellos lleguen muy grande y tengan mucho éxito en todo lo que se propongan”, dijo el intérprete de De rodillas te pido.

“A las declaraciones de ‘Amparito’, pues es respetable que Miguelito tenga mejor calidad de voz, mejor interpretación, mejor afinación. Ella lo sabe, ella lo entiende y lo tiene claro”, siguió.

¿Quién es Petrona Martínez?

Petrona nació en 1939, en San Cayetano, en el departamento de Bolívar. Su padre era Salvador ‘Cayetano’ Martínez, compositor de cumbia, bullerengue, décimas, polla negra y sones. Su abuela, Orfelina Martínez; su bisabuela, Carmen Silva; su tía abuela, Tomasita Martínez y sus primas, eran bullerengueras.

En 1995 grabó su primer disco, uno llamado El folclor vive. Desde entonces, gracias a su trabajo, se ha convertido en una de las artistas más importantes de la tradición colombiana.