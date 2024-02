Así luce actualmente Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla

El 31 de marzo de 1995 el mundo de la música recibió un fuerte golpe. Selena Quintanilla Pérez, una de las artistas más importantes de la época, y con una de las proyecciones más grandes dentro de la industria de la música, había fallecido violentamente.

Puedes leer también: Por esta foto dicen que Miley Cyrus ‘copió’ el ‘look’ de Thalía

La intérprete de Amor prohibido falleció luego de recibir un letal disparo por parte de Yolanda Saldívar, quien era, además de su amiga personal, la presidenta de su club de fans, en un motel en Corpus Christi, Texas.

Desde los trágicos hechos, la cantante ha sido protagonista de decenas de películas y documentales que, además de halagar su trabajo, han procurado contar lo que hubo detrás del triste episodio. Será el 17 de febrero cuando se estrene una nueva pieza audiovisual al respecto llamada Selena & Yolanda: The Secrets Between Them. La producción, creada por Oxygen, promete entregar varios detalles de la relación entre la creadora de Como la flor y su homicida.

Así se ve Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, en la actualidad

En los avances, de hecho, se ve a la propia Yolanda hablando del tema. En los apartados menciona, como ya lo ha dicho antes, que el crimen que cometió fue consecuencia de un ‘accidente’.

“Después de tantos años, creo que es hora de corregir esta historia (...) Yo sabía sus secretos. Y creo que las personas merecen saber la verdad (...) Mi familia reunió la evidencia. Muestra distintas versiones de lo que estaba pasando”, dice en el tráiler la mujer, que hoy se encuentra recluida en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville, Texas.

Te puede interesar: Filtran una supuesta nueva canción de Shakira: estaría dedicada a otro amor

El encargado de entrevistar a la asesina de la cantante de 23 años fue el periodista Patrick L. O’Daniel, quien le dujo a People que el documental “analiza la interpretación de los hechos que culminaron en la muerte de Selena por parte de Saldívar, quien afirma que no todo fue como parecía”.

En la actualidad, Yolanda Saldívar tiene 63 años y cadena perpetua por el crimen que cometió. A la fecha, la detenida lleva 29 años de prisión. Luce su cabello corto y completamente lleno de canas. Hacia el año 2025, cuando cumpla tres décadas en prisión, la señalada asesina podrá ser elegida para obtener el beneficio de libertad condicional.