Así fue la llegada de Silvestre Dangond y Ana del Castillo al funeral de Omar Geles

La música vallenata se vistió de luto con el fallecimiento de Omar Geles, un destacado cantautor y acordeonero del género. En un emotivo homenaje, realizado en la Plaza Alfonso López de Valledupar, figuras prominentes como Silvestre Dangond y Ana del Castillo se reunieron para despedir al artista.

Silvestre Dangond, visiblemente afectado, interpretó A blanco y negro, canción que grabó en el álbum Más unidos que nunca y que Geles escribió. Sin embargo, antes de su interpretación, el cantante dedicó unas sentidas palabras a su íntimo amigo:

“Primero que todo, sentido pésame a toda la familia porque él me hizo sentir siempre su familia, en sus expresiones, siempre me hizo sentir que los Geles eran familia de Silvestre, en todo sentido. Tengo gratos recuerdos, tengo momentos vividos inolvidables con Juancho, mi defensor número uno, Juancho Geles, el mismo Omar, sus hermanos, la vieja Hilda que me la llevaba a cuánta caseta había”.

#Reporte😭 Silvestre Dangond lloró despidiendo a Omar Geles. “Fue el viaje más largo de mi vida”. pic.twitter.com/gVorKroLVl — EL PILÓN (@El_Pilon) May 23, 2024

Por su parte, Ana del Castillo, conmovida, expresó su deseo de que la situación fuera solo una pesadilla, agradeciendo a Omar por su influencia en su carrera. La joven cantante no se quedó atrás y también homenajeó a su maestro al cantar Tarde lo conocí, composición que se convirtió en éxito bajo la voz de la también fallecida Patricia Teherán.

“Quisiera que esto fuera una pesadilla (...) Te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti”, aseveró entre lágrimas.

El primer día de velación del legendario compositor culminó con la interpretación que hicieron varios artistas de Los caminos de la vida, una de sus composiciones más emblemáticas, lo que demostró el profundo impacto que tuvo en la vida y carrera de los más importantes exponentes del género vallenato.

Si hay alguien que de verdad siente la partida de Omar Geles es Ana del Castillo 💔💔😭😭 pic.twitter.com/hBZpjnDKHt — Andrés Gómez (@andressgomezl) May 23, 2024

¿Dónde y cuándo será el entierro Omar Geles?

La gobernación del Cesar, en alianza con la Alcaldía de Valledupar, publicó la programación oficial del homenaje póstumo a la memoria y legado del músico vallenato.

De acuerdo con la información oficial, el último adiós al creador de Los caminos de la vida y Cuando casi te olvidaba se llevará a cabo este jueves 23 de mayo.

Los actos protocolarios comenzarán en la Plaza Alfonso López a las 8 de la mañana y, luego de hora y media, se dará inicio a la ceremonia religiosa en este mismo lugar.

Finalmente, el sepelio en el que familiares, amigos y seguidores darán el último adiós a Omar Geles, tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, donde también reposan los restos de otros famosos artistas, como Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías, Kaleth Morales, Rafael Escalona y Colacho Mendoza.