Así es la lujosa mansión de Sofía Vergara: cuesta cerca de 26 millones de dólares

El pasado 25 de enero se estrenó la serie Griselda, en Netflix. La producción, inspirada en la vida de la fallecida narcotraficante colombiana Griselda Blanco, es protagonizada por Sofía Vergara. Con tan solo 24 horas de su lanzamiento, se convirtió en la creación más vista de la plataforma durante su primer día al aire.

La actriz barranquillera, desde entonces, ha sido un tema de conversación constante en medios de comunicación y redes sociales, por lo que la recordada Gloria Delgado de Modern Family ha estado otorgando varias entrevistas para dejar a sus fanáticos ahondar más en su vida personal.

Recientemente, la artista de 51 años se convirtió en la portada de Architectural Digest, una revista enfocada en resaltar la belleza de la arquitectura y del diseño interior. A través de su aparición en ese medio de comunicación especializado, Vergara mostró la lujosa mansión en la que vive, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Así es la mansión de Sofía Vergara en Los Ángeles

A través de una galería de imágenes, se ve claramente el estilo de decoración la colombiana: minimalista. En la casa predominan los colores tierra, de hecho, la vivienda está completamente rodeada de naturaleza. La propiedad de ‘la toti’ tiene aplicaciones de color café, dorado y beige que sobresalen de las paredes blancas. En su casa, Sofía tiene una piscina, una chimenea y un bar.

Justamente, en su charla con la entrevista, la comediante mencionó que le gustan las cosas sencillas y los colores no tan llamativos. Añadió que se ha esforzado para que su casa tenga como característica principal ‘la comodidad’. “Un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse (...) Si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan las sacudidas locas de color, y realmente no me gustan los pasteles, me recuerdan a Las chicas de oro”, sentenció.

En la entrevista que le otorgó al medio aseguró que su parte favorita de la casa es la cocina, pues es allí en donde suele reunirse con sus seres queridos. “Soy latina y me encanta entretener a las visitas con mucha comida. Siempre estamos en la cocina, la gente no quiere irse nunca”, mencionó.