Ariana Grande regresó a la música con canción que cuestiona a sus ‘haters’

La cantante estadounidense Ariana Grande se ha convertido en una de las figuras más importantes de la industria de la música pop en el mundo. Canciones como Thank U, Next; Side to Side y No Tears Left to Cry han marcado importantes hitos en su carrera profesional, así como su participación en producciones audiovisuales como Victorious y Scream Queens. La también actriz de 30 años ha aprovechado su relevancia en el entretenimiento para lanzar su propia marca de maquillaje llamada r.e.m. beauty.

A pesar de su éxito profesional la artista, nacida en Boca Ratón, Florida, estuvo apartada de la música durante tres años. Hoy, 12 de enero, su ausencia se detuvo gracias al lanzamiento de su nueva canción Yes, and? (Sí, ¿Y? en español). La norteamericana estrenó su composición en compañía de un videoclip en el cual aparece con varios bailarines y muestra una estatua de ella misma.

¿Qué dice la nueva canción de Ariana Grande?

El lanzamiento reciente de ‘Ari’ responde, de alguna manera, a las personas que han criticado su vida personal y profesional, tal y como ella misma lo expone en la letra del tema y en el cortometraje que hizo para promocionarlo. Fue el 27 de diciembre del año pasado que Grande anunció que regresaría a la música.

“Ahora ya no me importa más. Lo que piensas, no, no me esconderé. Bajo tus propias proyecciones. O cambiaré mi vida más auténtica (...) Mi cara está preciosa. No necesito ningún disfraz (no necesito ningún disfraz). No comentes sobre mi cuerpo, no respondas. Tus asuntos son tuyos y los míos son míos ¿Por qué te importa tanto a quién monto? ¿Por qué?”, interpreta.

La canción de Ariana fue halagada por parte de centenares de seguidores que dejaron sus comentarios en la publicidad que hizo en su cuenta de Instagram, entre ellas, artistas de la talla de Katy Perry. “Sí, y es genial”, redactó la artista detrás de temas como California Girls y I Kissed a Girl.

¿Por qué ha sido criticada Ariana Grande?

Justamente, teniendo en cuenta el fragmento de la canción que dice “¿Por qué te importa tanto a quién monto? ¿Por qué?”, Grande se refiere a los comentarios negativos que ha recibido por, según sus críticos, cambiar tanto de pareja. Es de resaltar que a finales del 2021 la empresaria anunció su divorcio del agente inmobiliario Dalton Gómez.

En octubre del 2018, a su vez, rompió su compromiso con Pete Davidson, el comediante con el que se había comprometido en junio de ese mismo año. Su romance con el humorista fue fuerte y apasionado, tanto así, que Ariana le dedicó una canción en su álbum Sweetener, una composición a la que llamó Pete Davidson.