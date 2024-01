Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de los ganadores

Esta edición de los Globos de Oro, la número 81, marca el inicio de los grandes premios del espectáculo en 2024. En el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, centenares de personas pertenecientes a la industria del entretenimiento se reunieron para conocer a los premiados, que con sus destacadas actuaciones hicieron posible el éxito de las producciones audiovisuales que encantaron a los fanáticos del cine y la televisión en el último año.

Puedes leer también: Golden Globes 2024: nominados, dónde verlos y más de la gala del cine y la TV

Bajo la conducción de celebridades como Amanda Seyfried, Angela Bassett, Gabriel Macht, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh, Patrick J. Adams, Will Ferrell, America Ferrera, Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Oprah Winfrey, Shameik Moore y Simu Liu, la ceremonia premió a cintas como Barbie y Oppenheimer, dos de las películas más populares del 2023, que fueron nominadas en 9 y 8 categorías, respectivamente.

La gran ganadora de la noche fue Oppenheimer, cinta dirigida por Christopher Nolan, que se llevó seis de los ocho galardones a los que había sido nominada. Barbie, la otra favorita, no logró el éxito que esperaba, pero aún así obtuvo dos galardones. Fue una velada de gratas sorpresas, como la primera victoria de la cantante estadounidense Billie Eilish y su hermano, Finneas, en la categoría de Mejor Canción Original, con el tema What Was I Made For?

Aquí te presentamos la lista completa de los ganadores.

Ganadores de los Globo de Oro del 2024

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejor actriz de serie limitada o película para TV: Ali Wong - Beef

Mejor actor de serie limitada o película de TV: Steven Yeun - Beef

Mejor actriz de reparto en TV: Elizabeth Debicki - The Crown

Mejor actor de reparto en TV: Matthew MacFadyen - Succession

Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor actor de comedia o musical de TV: Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actuación cómica tipo stand-up en TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais - Armageddon)

Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor actriz de comedia o musical de TV: Ayo Edebiri - The Bear

Te puede interesar:¿Bad Bunny pasó el Año Nuevo con Kendall Jenner? Su voz quedó en video

Mejor actor de serie de drama para TV: Kieran Culkin - Succession

Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and The Heron, “El chico y la garza”)

Mejor director: Christopher Nolan - Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone - Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actor de drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson - Oppenheimer

Mejor canción original: What Was I Made For? (Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell) - Barbie

Estas fueron las cintas y series que arrasaron con los prestigiosos Globos de Oro. Greta Gerwig y Billie Eilish estuvieron entre las personalidades victoriosas. Fotografía por: JustRalphyyy

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Mejor miniserie o película para televisión: Beef

Mejor serie de TV, musical o comedia: The Bear

Mejor actriz de TV de serie de drama: Sarah Snook (Succession)

Mejor serie de TV de drama: Succession

Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti (The Holdovers, Los que se quedan)

Mejor película musical o de comedia: Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna)

Mejor película de drama: Oppenheimer