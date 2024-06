Ángela Aguilar, tildada de “traicionera” por cariñosos mensajes que enviaba a Cazzu

Recientemente, los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido protagonistas de varios titulares informativos por cuenta de su naciente relación, la cual se confirmó al poco tiempo de anunciada la ruptura entre el cantante mexicano y Cazzu, madre de su hija Inti.

No obstante, la polémica por el romance entre ambos artistas aumentó en horas recientes, luego de conocerse los mensajes que la hija de Pepe Aguilar le enviaba a la argentina a través de redes sociales.

Los mensajes que Ángela Aguilar le enviaba a Cazzu, ex de su novio Christian Nodal

Aunque algunos no lo sabían, Ángela solía comentar las publicaciones de Cazzu con palabras muy cariñosas. Incluso, en uno de los mensajes, la joven mexicana le expresó a la argentina que era “fan de su relación” con Nodal.

Ángela Aguilar, incluso, llegó a comentar una foto que Cazzu se tomó y publicó estando embarazada de Inti, su hija con Nodal. Fotografía por: Capturas de pantalla

Dicho comentario ha generado especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Ángela Aguilar y Cazzu, así como sobre el momento en que se desarrolló la conexión entre Aguilar y Christian Nodal.

El debate en las redes sociales ha sido intenso, con opiniones divididas entre quienes critican a Ángela Aguilar por lo que consideran una “traición” y aquellos que defienden la privacidad y las decisiones personales de los involucrados. A pesar de la controversia, los detalles exactos de las interacciones entre estas figuras públicas permanecen en el ámbito privado.

“Creo que no podemos pensar que mintió, tan fan era de la relación que quiso tener una igual o con la misma persona. Como dicen: ‘Tú sólo desea que la vida te lo va a conceder’ (...) Ángela Aguilar, cuando hace esto de decir ‘Qué bonita relación’, tal vez fue un exceso ese comentario porque si le gustaba Nodal, pues me parece que eso no se hace”, comentó Mayfer Centeno, grafóloga mexicana.

¿Qué tan enamorados están Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Mayfer Centeno, quien es colaboradora del programa de entretenimiento Hoy, se dedicó a analizar el lenguaje corporal de la pareja y dejó saber que ambos demuestran estar gozando de las ‘mieles del amor’.

“Vemos en el lenguaje corporal de los dos no solamente mucho deseo, lo cual queda claro; cuando alguien te da un beso y tú cierras los ojos es que tu cerebro se está concentrando en el aspecto sensorial, en sentir, y no se está distrayendo con lo visual, es decir, con lo que está alrededor (...) El rostro de ella es así, como cuando te gusta mucho alguien, parece que hasta siente escalofríos, parece que está en un momento donde está verdaderamente extasiada y él no solamente está concentradísimo en admirarla”,