Actor de ‘Patito Feo’ fue condenado por abuso sexual a compañera de la serie

Patito Feo es una serie juvenil que se estrenó en Colombia hace 15 años y tuvo gran acogida entre el público adolescente. Sin embargo, el éxito del proyecto se vio opacado cuando el actor Juan Darthés abusó de Thelma Fardin, otra integrante del elenco, cuando la joven tenía apenas 16 años.

“Una noche empezó a besarme el cuello y le dije que parara. Luego me agarró la mano y me dijo: ‘Mira cómo me haces sentir. Seguí diciendo que no’ (...) Me tiró en la cama, me bajó el short. Se subió encima de mí y me abusó. En ese momento alguien llamó a la puerta y pude salir de la habitación del hotel”, fue parte de la confesión hecha por la joven actriz, quien dio vida a Josefina Beltrán en la historia.

Cabe recordar que Fardin no sería la única víctima de Darthés, ya que otras integrantes del elenco también lo denunciaron por ese mismo comportamiento: “Primero escuché a Calu que fue la primera que habló, pero cuando le escuché a Nati esa frase de ‘mirá cómo me ponés’, sentí que había demasiados puntos en contacto con mi caso y por eso con una amiga tomamos conciencia. Se lo había contado a mis 21 años, y así se empezó a armar mi red de contención”.

Condenan a Juan Darthés por abuso a compañera de ‘Patito Feo’

Años después de la polémica denuncia en su contra, un tribunal federal de Sao Paulo condenó a seis años de prisión al actor brasileño, quien tenía 44 años cuando cometió el crimen.

“Dos de los tres jueces intervinientes afirmaron que existen pruebas suficientes para probar los hechos relatados por la actriz. Hemos ganado una batalla importante: romper el silencio. Esta decisión marca un precedente histórico”, comunicó Amnistía Internacional sobre el caso.

Por su parte, la defensa de Juan Darthés explicó que el actor no irá a la cárcel de manera inmediata, teniendo en cuenta que la sentencia será revisada por dos instancias más de apelación el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Brasil.

Juan Darthés, actor y cantante brasileño. Fotografía por: Archivo Particular

Así reaccionó Thelma Fardin, actriz de ‘Patito Feo’, a la condena contra su abusador

A través de un comunicado, la actriz argentina expresó su alivio por la decisión judicial en contra de Juan Darthés.

“Es muy difícil llegar hasta acá (...). Recibí muchísimos ataques. Me dijeron que lo hacía por la fama, y no se me pasa por la cabeza a quien se le podría ocurrir usar un hecho así para ganar fama. Han dicho que estaba buscando sacar algún rédito. Pero somos millones y fuimos millones los que decimos: ‘No nos callamos más’”, aseguró Thelma Fardin.

“Es una victoria muy importante porque es una decisión condenatoria en la que (...) la mayoría entendió la materialidad de la autoría del delito de violación con una pena de seis años, que es la pena mínima por violación en Brasil”, agregó Carla Junqueira, abogada de la víctima.