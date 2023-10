Ana María Orozco desmintió exigencias para volver a ser Betty, la fea

Yo soy Betty, la fea continúa siendo noticia y emocionando a sus fanáticos, quienes están a la espera de de una nueva temporada de la producción, que estaría al aire en el 2024. Con parte del elenco original y actores nuevos, la historia de Beatriz Pinzón Solano volverá a entrar a los hogares de los millones de seguidores de la creación de Fernando Gaitán.

¿Qué había pedido, supuestamente, Ana María Orozco para hacer a Betty?

Recientemente, Ana María Orozco, quien le dio vida a Beatriz Pinzón Solano, se tomó el tiempo de desmentir noticias que aseguraban que ella había hecho grandes exigencias para volver a ser la protagonista de la novela. Supuestamente, Orozco había pedido un multimasajeador para ‘relajarse’ en medio de las grabaciones de la producción. Así mismo, según la información divulgada, Ana María estaba solicitando una máquina especial para que su ropa quedara ‘bien planchada’.

Ana María Orozco le dijo a sus fanáticos que no creyera información Falsa

En la publicación, que supuestamente había hecho la bogotana, se decía que, si no le daban esos dos electrodomésticos, no actuaría en la producción. “De no reconocerse mi petición, renunciaré al estelar de mi personaje”, decía el falso mensaje con el que se suplantó la identidad de la actriz de 50 años.

“Está circulando esta publicación ¡falsa! ¡No crean tan fácilmente este tipo de noticias! Jajajaja. ¡Absurdooooo! #FAKE”, escribió la recordada Betty, la fea, textualmente, al desmentir la información.

Los actores que estarán en la nueva temporada de Betty, la fea

Es importante resaltar que los personajes que tendrán a sus actores originales en la nueva entrega de Yo soy Betty, la fea, son: Beatriz Pinzón (Ana María Orozco), Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), Marcela Valencia (Natalia Ramírez), Mario Calderón (Ricardo Vélez), Patricia Fernández (Lorna Paz), Nicolás Mora (Mario Duarte), Hugo Lombardi (Julián Arango), Bertha de González (Luces Velásquez) , Aura María Fuentes (Stefanía Gómez), Freddy Contreras (Julio César Herrera), Sandra Patiño (Marcela Posada), Saúl Gutiérrez (Alberto León Jaramillo), Roberto Mendoza (Kepa Amuchástegui), Hermes Pinzón (Jorge Herrera) y Julia Solano de Pinzón (Adriana Franco).

Al elenco se suman actores como Juanita Molina, Sebastián Osorio, Jerónimo Cantillo, Rodrigo Candamil, Zharick León y Pity Camacho. La nueva temporada de Yo soy Betty, la fea, será dirigida por Mauricio Cruz Fortunato, tendrá la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli y será transmitida en Prime Video.

“Yo soy Betty, la fea tenía una energía sana, con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que todas las mujeres se podían relacionar”, dijo sobre la nueva entrega Francisco Morales, líder del equipo de estrategia de contenidos y adquisiciones para Latinoamérica de Prime Video.