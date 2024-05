Alejandro Estrada se divirtió con reconocida influencer. ¿Olvidó a Nataly Umaña?

Tras la sonada separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, luego que la actriz le fuera infiel en La casa de los famosos con su compañero Miguel Melfi, el actor de Tu voz estéreo, se ha mostrado tranquilo con su nueva vida de soltero.

Durante este tiempo, Estrada ha estado enfocado en las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que próximamente llegará a las pantallas de RCN. De igual manera, en su cuenta de Instagram donde tiene 979 mil seguidores, ha mostrado cómo pasa sus ratos libres con sus amigos cercanos.

¿Con quién estaba Alejandro Estrada este fin de semana?

Durante este puente festivo, Alejandro publicó algunas historias que dejaron en evidencia que la pasó muy bien. El actor se encontró con Camilo Pulgarín, uno de los recientes eliminados de La casa de los famosos, con quien habló de su vida sentimental.

De acuerdo con lo que dijo, aunque está soltero, ya está listo para darse una nueva oportunidad en el amor. “Estoy separado (…) pero ya se abrieron las convocatorias”.

En ese mismo encuentro, Estrada se encontró con Sofía Castro, una reconocida influenciadora quien se mostró emocionada de estar cerca del actor jugando bolos.

En redes sociales han felicitado al actor por mostrarse tranquilo y feliz luego de su separación de Umaña. Los internautas le han dejado mensajes deseándole que pronto encuentre un nuevo amor, pues se ha convertido en uno de los solteros más codiciados del país.

“Muy bien Alejandro lo felicito por abrir los ojos y mirar para otro lado y divertirse con amistades. amigas y espero que sanes bien tu corazón”, “ella es muy linda y divertida”, “eres un hombre bueno y mereces cosas mejores”, “qué bueno que estés feliz y disfrutando”, “disfruta con tus amigos”, “te ves feliz”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

¿Qué piensa Cristina Hurtado de Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Hace unos días, la presentadora de La casa de los famosos habló sobre el triángulo amoroso que involucró a Alejandro Estrada, Nataly Umaña y Miguel Melfi.

En una entrevista con la revista Semana, la modelo antioqueña aseguró que no juzga a ninguno y prefirió mantenerse al margen de los malos comentarios. “Como yo lo viví y como sé que eso allá adentro es muy complejo y muy difícil, yo no juzgo a nadie, no me gusta juzgar a nadie y mucho menos en la situación en la que ellos están, y por otra parte, ya poniéndolo en la situación de pareja, mucho menos. A nivel de pareja, nadie de afuera tiene la razón, ya que las únicas personas que conocen realmente la razón de los problemas que ocurren dentro de las mismas son las personas que componen la pareja. Cada uno tiene sus versiones, sus sentimientos, sus momentos, sus heridas, eso no se juzga”, aseguró.