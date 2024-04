Alejandro Estrada mostró de quién es muy cercano en ‘MasterChef Celebrity’

Alejandro Estrada es uno de los 22 participantes que luchará por el título de MasterChef Celebrity en 2024. Por eso, desde que el canal RCN confirmó la noticia, el actor se ha mostrado muy alegre y motivado de compartir en redes sociales todo sobre esta nueva experiencia.

Alejandro Estrada se perfila como uno de los favoritos en ‘MasterChef Celebrity’ ¿Dará la talla en la cocina? Fotografía por: Redes sociales

Alejandro Estrada y su ‘parche’ para ‘MasterChef Celebrity’

Por medio de Instagram, el cucuteño de 44 años compartió una historia y dejó al descubierto el grupo de compañeros con el que más ha interactuado durante los primeros días de grabación.

De acuerdo con Alejandro Estrada, su ‘parche’ de amigos en MasterChef Celebrity Colombia está conformado por los actores y actrices Paola Rey, Carolina Cuervo, Vicky Berrío, Roberto Cano y Jacques Toukhmanian, así como por la deportista olímpica Catherine Ibarguen.

“Parche lindo”, fue la descripción que el ex de Nataly Umaña entregó a la foto en la que aparece sentado con sus compañeros.

”Vamos para adelante, te voy a hacer barra cada noche”, “me alegra mucho verte tan contento y bien acompañado”, “ahora es tu oportunidad de mostrarle a Colombia quién eres como persona” y “ese parche está muy bueno”, fueron algunos de los comentarios que despertó la publicación de Estrada, pues fue compartida por varios medios de farándula y entretenimiento.

¿Alejandro Estrada perdonará infidelidad de Nataly Umaña?

En una charla con 15 Minutos, Estrada respondió a todos aquellos que esperan una posible reconciliación, incluida la actriz tolimense, quien le fue infiel con Miguel Melfi en La casa de los famosos.

De acuerdo con el reconocido actor y empresario, su intención por ahora es alejarse completamente de Nataly Umaña, por lo que una segunda oportunidad no es posible ahora. Además, reiteró que quiere el divorcio y no hay vuelta de hoja.

“La verdad, ahora no podría. No sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar (...) Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada. Espero cerrar el ciclo con ella y, si me preguntas, sí me quiero separar legalmente porque creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”, concluyó Alejandro Estrada.