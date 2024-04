Aida Merlano entregó mansión por la que pagaba millones. Este artista la compró

Las últimas semanas, Aida Merlano ha estado en el ojo del huracán por su reciente condena a 13 años de prisión por la presunta participación en la fuga de su madre en el año 2019. Posteriormente, enfrentó un nuevo problema por el embargo de una cuenta bancaria por una deuda inexistente.

“¿Ustedes saben que el jueves me condenaron, no? El viernes me entró un pago de Facebook y hoy el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla”, contó en su momento.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano le quitaron todo su dinero por una deuda: “me embargaron”

Aida Merlano entregó su mansión

A finales del 2023, la empresaria presumió su lujosa casa, que parecía una pequeña mansión en Antioquía con zonas verdes, grandes ventanales, piscina y cancha de fútbol.

Ahora, se conoce que la barranquillera, de 24 años, entregó la propiedad, por la que pagaba 25 millones de arriendo, según contó su novio Westcol en una transmisión en vivo. La principal razón por la que abandonó la casa fue porque quedaba muy lejos y mientras consigue otra, se quedará viviendo en el hogar del streamer. Como dato adicional, reveló que la propiedad la compró el reconocido cantante Blessd.

“Blessd se pasó a la casa de Aida. A mí nunca me había gustado que ella viviera tan lejos. Yo le dije: ‘Bebé, vamos a buscar una casa para ti y quédate en la mía mientras tanto’. Y al otro día ya estábamos haciendo el trasteo. Ahora ella ya va a vivir en otra casa más cerca, más central. Además, ella estaba pagando como 25 millones de arriendo y mantenía en mi casa durmiendo o de viaje, entonces imagínese pagar esa cantidad para eso, no era realmente necesario”, expresó.

El artista de música urbana posteó una publicación en su cuenta de Instagram contando la noticia a sus más de cuatro millones de seguidores.

“A lo largo de mi vida me he enfrentado con adversidades desde de que nací y siempre con Dios de la mano he sabido salir de ellas, nunca nadie me regaló nada , nunca le envidié a nadie y sobre todo nunca dejé que me menospreciaran porque sabía que mi suerte algún día iba a cambiar. Si sabe y desde que empecé a cantar empezó a cambiar mi parcero. ¡Gracias Dios mío por todo lo que me da!”,escribió. Esta es la mansión.