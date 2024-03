Aida Victoria Merlano le quitaron todo su dinero por una deuda: “me embargaron”

Hace unos días, Aida Victoria Merlano fue condenada a 13 años de prisión por la presunta participación en la fuga de su madre en el año 2019. Ahora, la creadora de contenido enfrenta un nuevo problema. A través de sus redes sociales, contó que fue su cuenta bancaria fue embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una “deuda inexistente”, según expresó.

“¿Ustedes saben que el jueves me condenaron, no? El viernes me entró un pago de Facebook y hoy el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla”, contó.

La influencer aseguró que su equipo jurídico tiene evidencias de que sus pagos están en orden. “Me dicen que tengo un embargo de la DIAN de Barranquilla. No recibí ninguna notificación. Simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo, pero llamando a todo mi equipo jurídico, me enviaron comprobantes de que he pagado todo”, expresó. Aquí sus declaraciones.

Aída Merlano se pronunció sobre su condena

Frente a la difícil situación que atraviesa, días antes, la creadora de contenido se había pronunciado sobre su condena. “Mientras haya vida, hay esperanza. Esa es la vida, de momentos buenos y momentos que nos retan y nos hacen crecer. Yo sé que no soy la única lidiando con cosas difíciles, pero si nos vamos a caer, que sea peleando”, expresó.

Además, calificó la situación como injusta y aseguró que luchará hasta el final. “Todo esto que está pasando es injusto, es duro, pero aquí estamos, parados en la raya, vamos a dar la pelea, porque así uno tiene que hacerlo, con dignidad, mirando esos miedos de frente y diciendo ‘a mí nada me va a quedar grande’, este es solo un mal momento”, dijo.

