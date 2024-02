¿A qué se dedica la familia de Melissa Cure, reina del Carnaval de Barranquilla?

El pasado 10 de febrero se llevó a cabo la coronación de Melissa Cure, soberana del Carnaval de Barranquilla 2024. La joven, de 25 años, sorprendió por su baile, puesta en escena y pomposo vestido rosado con cristales, considerado como uno de los más costosos en la historia del carnaval.

Cure es Comunicadora Social de la Universidad Javeriana. Además, estudió danza en la Escuela de Julie Donado y música en la Academia de Conchita Salcedo. La Reina del Carnaval 2024 práctica voleibol, tenis y fútbol y le apasiona leer, bailar y cocinar.

Desde muy pequeña, Melissa enfrentó criticas por su desempeño en el baile. En una entrevista con Impacto News, habló de los retos que encaró antes de ser reina de los barranquilleros.

“Yo no considero que el bullying existe cuando no dejas que te afecten las cosas, hay bullying cuando hay críticas, entran en tu corazón y te cambian completamente, en este caso yo no lo considero así, sino una manera de autosuperarme, de seguir construyendo y saber de que a pesar de que haya obstáculos en la vida uno tiene que seguir luchando por sus sueños, por sus metas”, dijo.

¿Quién es la familia Cure en Barranquilla?

Melissa es hija del reconocido médico bioenergético Wedi Cure y de Jacqueline Villa y la tercera de tres hermana junto a Silvana y Vanessa. La mayor parte de su familia es dueña de varios centros de salud bioenergéticos, enfocados en detectar problemas de salud a través de funciones biológicas y psicológicas.

En su cuenta de Instagram se observan varias fotografías junto a Orlando Cabeza, quien sería su novio, sin embargo, desde su reinado, Cure no ha vuelto a publicar fotos con el joven bogotano.

