Video: Melissa Cure, Reina del Carnaval de Barranquilla, sufrió aparatosa caída

El Carnaval de Barranquilla 2024 llegó a su fin. Miles de personas disfrutaron de la fiesta más importante de ‘La Arenosa’ con alegría, color y mucho talento. De igual manera, fue exaltada Melissa Cure, la Reina del Carnaval de Barranquilla, por toda la exigencia que tuvo en cada uno de los shows.

Melissa Cure fue coronada como la reina del carnaval. Fotografía por: @melissacure en Instagram

¿Qué le pasó a Melissa Cure, Reina del Carnaval de Barranquilla?

En el último evento del Carnaval de Barranquilla 2024, Melissa sufrió una fuerte caída cuando estaba recorriendo las calles de la ciudad, mientras lloraba la muerte de Joselino, uno de los icónicos personajes de la celebración.

En las imágenes se observa el momento cuando un hombre la llevaba en sus brazos, pero, al parecer, se enredó con el vestido de ella y terminaron ambos en el piso. La gente que estaba a su alrededor corrieron a auxiliarlos de manera inmediata.

Los cibernautas dejaron sus opiniones en las redes sociales: “se pobre cargándola en ese pleno calor, que descaro como si no pudiera caminar”, “por poco y despedimos a la reina y no a Josecito”, “¿pero ellos por qué iban así? Ese muchacho se ve que no puede ni con la sal de la comida y ella disque confiada a él”, “todas las reinas se tienen que caer en los desfiles”, “pobrecita, se nota que se pegó durísimo”.

¿Quién es Melissa Cure?

La Reina del Carnaval de Barranquilla tiene 25 años. Estudió Comunicación Social con énfasis en Comunicación Organizacional, en la Pontificia Universidad Javeriana. También estudió música en la Academia de Conchita Salcedo, y danza en la Escuela de Julie de Donado.

Melissa se ha caracterizado por ser una mujer dulce, alegre y con mucho liderazgo. Gracias a eso, tiene su propio emprendimiento de moda, con el que fomenta el consumo sostenible de las prendas y los artículos.

Su elección como Reina del Carnaval le brindó más éxito a su carrera. “Estoy feliz de ser su Reina del Carnaval 2024 (...) Mi mayor sueño es proyectar ante el mundo nuestras tradiciones, nuestra herencia ancestral y la influencia multicultural que enmarca nuestra historia”, dijo para la Alcaldía de su ciudad.