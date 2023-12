Famosos colombianos que decidieron no tener más hijos y se hicieron la vasectomía

Con el pasar de los años, han sido varios los hombres que han dejado a un lado los tabús y prejuicios impuestos por la sociedad y han decidido acudir a este procedimiento médico para no tener más hijos.

La vasectomía es una opción que cada vez se va volviendo más popular entre los hombres. Algunos lo hacen para proteger a sus mujeres de los efectos secundarios de los anticonceptivos y otros, simplemente porque no quieren ser padres o no desean más hijos.

Famosos colombianos que se hicieron la vasectomía

Alejandro Riaño

“Cortamos el chorro. Vamos tranquilos y emocionados”, aseguró el 02 de julio del 2021 el comediante e intérprete de Juanpis González, Alejandro Riaño, tras el nacimiento de sus mellizos, Antonio y Agustín.

“Les cuento que es un procedimiento muy sencillo, no duró más de 15 o 20 minutos (…) Además, es reversible, la invitación es a los hombres a que se la hagan. La mujer pone todo y es de admirar, en la mujer, la ligadura de trompas es tenaz. Así que señores, los invito para que se la hagan”, aseguró Riaño, quien tiene también una pequeña hija llamada Matilde.

Juanes

En 2010 el cantante antioqueño Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido por su nombre artístico de Juanes, reveló que decidió practicarse la vasectomía, pues se sentía satisfecho y muy feliz con la compañía de sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante.

Variel Sánchez

A inicios de 2022, el actor y protagonista de Loquito por ti, Variel Sánchez reveló que luego de mucho pensarlo junto a Estefanía Godoy, su esposa, decidieron acudir a la vasectomía, pues no anhelaban o estaba en sus planes darle un hermanito a Valentín y Ramón.

“Creo que si llega otro integrante a la familia va a ser por adopción, sería increíble (…) Creo que sería una oportunidad que nos daríamos. Si llega una chiquita a este hogar será así, por adopción”, aseguró la pareja.

Sebastián Vega

Sebastián Vega, reconocido por darle vida a ‘El baby’, en A Mano Limpia, es padre de Matías y Luca. El actor también reveló que se practicaría la vasectomía, pues no desea tener más hijos. “Es una gran responsabilidad traer hijos a este mundo, con la compañía de Matías y Luca me siento muy feliz y agradecido”.

Juan Pablo Llano

En 2015, el actor de telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y Bajo el mismo cielo dijo para el programa Suelta la sopa, de Telemundo, que se había practicado la vasectomía. “Siempre tuve claro que quería tener dos hijos y los tuve con la mujer que amo”,

Llano tiene dos hijos, Violeta y Matías, junto a su esposa, la actriz Catalina Gómez.

Andrés Parra

En septiembre de 2022, el reconocido actor Andres Parra reveló a través de sus redes sociales que se había practicado la vasectomía, pues sentía que se sentía feliz con la compañía de sus dos hijos. “Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí... pa’ que se animen, pa’ que se corten las chacaras y sean muy felices. Estamos en el día número dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien”, dijo el actor