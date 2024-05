Ella era la mamá de Mónica Fonseca. Murió cuando la presentadora tenía 3 años

Mónica Fonseca se ha caracterizado por priorizar su familia por encima de cualquier otro aspecto. La esposa del actor Juan Pablo Raba se ve muy activa en sus redes sociales compartiendo momentos junto a su esposo, sus hijos e incluso su familia paterna y materna. La también periodista suele además dar recomendaciones o tips que crianza que le han funcionado en su experiencia como mamá. Sin duda Mónica encarna esa madre moderna, dedicada, amorosa y muy sabia a la hora de enfrentar dilemas con sus pequeños Joaquín y Josephine.

Mónica estuvo como invitada reciente en la sal de Laura, espacio de entrevista de su colega Laura Acuña y se refirió a todos estos aspectos, pero hubo en especial que llamó la atención de sus seguidores y generó comentarios entre los internautas y es la alegría con la que habló de su propia madre, a quien perdió cuando Mónica era solo una niña de tres años y medio.

¿Quién era la madre de Mónica Fonseca?

Aunque en ese espacio, Mónica no se refirió a cómo murió su madre, anteriormente había trascendido que falleció a causa de complicaciones por una enfermedad autoinmune. Cuando esto ocurrió Mónica de 3 años y su padre de 24 se volvieron aún más inseparables. Ella contó cómo su padre lleno de amor y sabiduría le explicó la situación y ella entendió perfecto.

La madre, cuyo nombre era Patricia Delgadillo ocupa un lugar muy especial en el feed de Instagram de su hija, hoy convertida en una destacada mujer, ejemplo de empoderamiento.

“En esta foto mi mamá tendría unos 23/24 años. Era una mujer muy especial. Callada, inclusive un poco sería pero a la vez muy muy amorosa con su círculo de confianza. Generosa, emprendedora y le encantaba ayudar a resolver... lo de otros y lo de ella de maneras muy particulares, eficientes y creativas. Amaba escribir, le gustaba pasar horas leyendo. El poder estar sola era súper importante para ella. Cuando llegué a su vida... supongo qué eso cambió... un poco, jajajajaj. Me conversaba todo. Hablábamos mucho. Me oía, me atendía. Cocinaba deli! Por lo menos eso es lo que me acuerdo. Íbamos juntas a muchos lugares. Y hablábamos (yo a media lengua) en el carro, caminando, jugando... tengo su voz en mi memoria. Muy clara aún. Me dejaba y me recogía del jardín y eso me producía gran alegría. Conservo en algún lugar de mi corazón esa sensación de verla llegar por mi. Era muy emocionante. Se vestía muy lindo. Estilazo particular. Amaba el campo y los animales. Muy respetuosa de su entorno. Amó a sus hermanas. A su papá, a su mamá (Mima) y su abuela Josefina. Muy familiar”, escribió en uno de esos post donde destaca a su madre y recuerda detalles tan exactos de su corta convivencia con ella.

La madre de Mónica Fonseca murió de lupus

“Patricia murió muy joven de lupus. En una época que esta enfermedad en particular no era muy conocida. Celebro y honro haberla tenido como mamá. Por mas increíble que resulte creer... me acuerdo muchísimo de lo que hacíamos juntas. Le agradezco su dedicación, amor, consentimientos, regaños, paciencia y la manera particular cómo me trató tan bonito los años que estuvimos juntas. Yo era su confidente chiquita. Su copito de algodón. Gran privilegio decirle: Gracias muñeca linda por compartir tanto en tan poco conmigo. (Y si, puede que no lo lea ella, pero lo leen las personas a las que ella dejó un recuerdo fantástico en el corazón y si... sonreímos juntos al recordarla o imaginarla)”, escribió Fonseca en otro aparte celebrando el privilegio de haberla tenido como mamá.

Volviendo a la charla que tuvo con Laura Acuña, Mónica aseguró tener los recuerdos vivos, pese a lo pequeña que estaba cuando Patricia partió.

“Me aferro a todos esos recuerdos”, Mónica Fonseca

“Cuando uno no tiene a su mamá, es difícil también describir qué se siente vivir sin mamá...cuando uno pierde a su mamá más grande uno ha tenido a mamá pero como yo solo la tuve tres años y medio, yo me aferro a todos esos recuerdos”, mencionó la esposa del actor Juan Pablo Raba.

“La gente me dice que no puede creer que yo tengo memorias de cuando yo tenía dos años”, dijo y luego indicó cómo son esos recuerdos: “Cuando uno tiene tan poquito de algo tan importante uno se aferra”. Mónica recuerda: “la voz de mi mamá yo la tengo en mi cabeza...hay olores, hay sonidos, hay texturas que nos acuerdan a mamá, yo tengo todos esos tesoros. Pero también practico… con mis hijos el ejercicio de la maternidad”

Admitió, en tono jocoso, que también puede recordar una que otra nalgada “porque esa generación daba nalgadas”.

