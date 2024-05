¿Diana Ángel, de ‘LCDLF’, sigue ilusionada con Culotauro? Él ya la contactó

Como es ya es natural en la dinámica de ‘La Casa de los famosos’, cuando uno de los participantes sale y es eliminado se ocupa de dar declaraciones sobre lo que fue su convivencia allí, sus expectativas, sentimientos y en general, lo que seguirá en su vida.

E el caso de Diana Ángel quien salió justamente el Día de la Madre, siendo la única mamá del grupo de mujeres en competencia, ella explicó que sentía que se marchaba en el mejor momento.

A la actriz, que concedió varias entrevistas el día posterior a su salida, le indagaron por uno de los temas que más polémica causó cuando estuvo dentro de la competencia. Su romance con Culotauro.

En charla con Publimetro ella reiteró que se había enamorado de Culotauro por sus cualidades, principalmente el buen humor. “Por eso me enamoré de Culotauro. No puede haber una persona más densa para el humor que ese berraco. Ese man te va lanzando un dardo y uno es como ¡ush! ¡Pucha! ¿Qué le contesto a este man? Para mí el humor, la manera en la que nos tratábamos no era muy ajena a lo que yo podría de alguna manera soportar. Yo no acepto injusticias, yo no soy tolerante con la violencia, yo no tolero cuando vulneran mis derechos o vulneran mis límites. Yo siempre estoy ahí para hablarlo”.

En otra de las entrevistas, que concedió a uno de los medios de canal RCN, el segmento de entretenimiento de Noticias, más exactamente, la cuestionaron sobre cómo veía el futuro con él o si ya habían hablado. Ángel comenzó diciendo que no habían hablado y que descartaba que la historia de amor continuará.

“No he hablado con él, no sé si hable con él...la verdad es que precisamente lo que pasó allá, se queda allá. El ya tiene su vida yo tengo la mía...eso ya pasó”.

¿Diana Ángel le contestaría llamadas a Culotauro?

Sin embargo, posteriormente dejó abierta una ventana por si el comediante Camilo Diaz, que es el nombre de pila de Culotauro, decidiera algo más. “Capítulo cerrado de alguna manera, frente a lo que la gente vio o a lo que la gente quisiera ver más. Pero si en algún momento él quiere ser mi amigo o poder tener una relación más larga, pues obviamente recibo su llamada”.

Enseguida le preguntaron sobre sus sentimientos por el comediante, teniendo en cuenta que dentro de la competencia dijo que se había enamorado de él. Ella aceptó que se había enamorado, porque ella es amor y siempre ha estado enamorada del amor, sin embargo, recalcó que la realidad que se vive en la casa de los famosos es una distorsionada, que no corresponde a la que hay afuera. “Por supuesto que lo amé y lo amo y lo llevo en mi corazón”.

De momento, solo ha trascendido que Culotauro habría dejado un mensaje en las redes sociales de la actriz y le escribió que todo saldría bien.

EN otro momento Diana indicó: “Lo que pasó allá se queda allá y vamos a ver qué sigue en la vida”, haciendo referencia a su relación con ‘Culotauro’.

