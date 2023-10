Yeison Jiménez planea irse de Colombia con su familia ¿por qué?

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo tuvieron una charla con revista Vea y hablaron en exclusiva de su relación de pareja, la manera en que se conocieron y cómo han evolucionado a lo largo de los años mientras la carrera de él como artista se consolida.

Dentro de la conversación también surgió el tema de los hijos y por supuesto, lo que comparten con sus pequeñas Camila, de 12 años, y Thaliana, de 5. Tanto Yeison como Sonia apoyan la inclinación artística de las dos niñas. Adicionalmente, se tocó el tema de la posibilidad de tener más familia, no obstante, es algo que por lo menos por ahora, está pospuesto. El mismo Yeison contó cuál es la razón por la que en un corto plazo no desean tener más hijos.

Yeison Jiménez desea vivir fuera de Colombia

“Ya tenemos dos niñas y si tú me preguntas quisiera 5, 6, 20, pero el mundo como tal está muy complicado. Tantas drogas, tanta desinformación, ahora lo malo se volvió bueno. A mí me da miedo eso…”, comenzó diciendo el intérprete de Aventurero.

Luego contó su anhelo de vivir fuera de Colombia una temporada. “Hoy en día estamos hablando de internacionalización de mi carrera, también pensamos en la idea de llevar las niñas a otro país a vivir, pensamos en intentarlo en muchas ciudades, de irnos como en un paseo familiar. Estos días le decía a ella ´amor tú te imaginas que las niñas digan yo viví en México, yo viví en Estados Unidos yo viví en España… yo no me está no me veo atado a un país, ni a una ciudad…sé que no es bueno para los niños, pero no es malo… eso hace parte de crecer. Hoy en día qué familia no desearía decir vamos a vivir un año a México a ver qué pasa”.

Yeison no se aventuró a decir cuál es el lugar que elegiría para vivir esta temporada, pero si anticipó que está madurando la idea. “Creo que más que tener hijos, nuestro próximo enfoque es disfrutar con nuestros hijos”. Por ahora, Yeison sigue trabajando en la internacionalización.

