Thalía viviría una pesadilla en su casa con Tommy Mottola “la tiene secuestrada”

La mexicana Thalía es reconocida mundialmente no solo por sus canciones sino como la reina de las telenovelas. María la del barrio, María Mercedes y Marimar son algunas de los melodramas que llegaron a diversos idiomas en decenas de países. La actriz y cantante lleva un matrimonio muy mediático con el empresario musical Tommy Mottola. La pareja se conoció gracias a que el también magnate de la industria Emilio Estefan los presentó. Mottola y la mexicana se casaron el 2 de diciembre del 2000 en una boda soñada en Nueva York. Anteriormente, él había estado casado con la también cantante Mariah Carey.

Hasta el momento siempre han sido percibidos como una pareja estable con dos hijos. Sabrina y Mathew de 16 y 13 años. La artista, que se mantiene vigente con sus canciones y tiene sus propias marcas de belleza y lencería, también figura como una próspera empresaria. Tommy por su parte se dedicó a su propio negocio luego de que en el dejara de ser el presidente de Sony Music Internacional en enero del 2003. Sabrina y Mathew de 16 y 13 años

En las más recientes noticias sobre Thalía se ha dicho que está lidiando con un mal llamado Disgeusia, que no le permite saborear los alimentos pues todo le sabe a metálico. También padece desde hace varios años de la famosa enfermedad de Lyme, causada por una picadura.

También te puede interesar: Thalía sufre de disgeusia. ¿De qué se trata este trastorno?

El matrimonio de Thalía sería infeliz, según medio mexicano

Ahora, según la revista TvNotas, ha salido a la luz pública una información inédita que indicaría que no todo es color rosa en la vida de la artista azteca. Según la publicación que reprodujo su artículo en su versión impresa y en su web, una fuente cercana a la artista confirmaría que prácticamente “Thalía ha estado secuestrada desde hace años emocional y económicamente”, comienza diciendo el medio de comunicación.

“Thalía está muy triste. Se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera, como en su vida personal”, refiere TvNotas que mencionó la fuente cercana indicando que la artista no es feliz.

“Vive en una jaula de oro: la ansiedad y el estrés la han llevado a tener las enfermedades que padece. Él la manipula de tal forma que la deja como ‘basura’ al exhibirse sola. Yolanda Miranda, mamá y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando a una diva”, se lee en otro aparte de la entrevista que da a conocer que los males de Lyme y Disgeusia tienen origen emocional en Thalía.

En otro aparte se refiere a las acusaciones que hizo la exesposa de Tommy Mottola, Mariah quien lo señaló de ser un hombre controlador y lo sería también con Thalía, esto además de que sería Thalía quien pone buena parte de la riqueza en casa.

“Los hombres como Mottola no cambian y ahí están las declaraciones de su exesposa Mariah Carey, en su autobiografía The meaning of Mariah: ‘Estaba con alguien que tenía mucho control sobre mi vida. Era mucho mayor que yo. Tenía mucho poder y quería que me mantuviera alejada de la mayoría de las personas. Como secuestrada. Tenía que obtener un permiso para salir de la casa’.

Mottola viviría del dinero de Thalía, según TvNotas

Mottola ya no es multimillonario: “En 2003 lo hicieron renunciar a Sony, a cambio de no acusarlo de fraude. El dinero se fue en deudas, en empresas que no funcionaron, en callar demandas y en la gran vida que aún tenían”, dice la publicación mexicana.

Finalmente, la información de Tv Notas, reporta con base en las declaraciones de la fuente que no es identificada, que en casa de Mottola hay mucha apariencia. “Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado ‘Casa Blanca’, pero no genera millones. La vida que presumen en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Ahí se toman las fotos”.

Tommy Mottola no permitiría que Thalía regrese a la actuación

También asegura que Tommy no permite que su mujer haga más novelas y tampoco deja que establezca relaciones personales con nadie a menos que él esté presente. “Lo peor de todo es que detuvo la carrera de Thalía. Después de ser la mujer que más telenovelas vendió en el mundo, no ha venido a México a dar conciertos desde hace muchos años. Yo he sido testigo de que no puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones, tal y como le sucedió a Mariah Carey”.

Dentro de los demás aspectos que menciona TvNotas también incluye que a Mottola no le importa le material que Thalía sube a sus redes, sino que estos permitan monetizar. Finalmente asegura la fuente consultada por TvNotas que los rumores que indicaban que él le fue infiel con la cantante peruana Leslie Shawa, amiga de Thalía, fueron ciertos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento