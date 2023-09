Piqué pide perdón: “nunca debí faltarle a mi relación con Shakira y mis hijos”

Desde que la relación de Shakira y Piqué terminó en junio del 2022 después de 12 años juntos y dos hijos, han surgido todo tipo de informaciones sobre las causas de la ruptura, siendo la infidelidad de él con Clara Chía, la más aceptada.

En sus últimas canciones, la colombiana ha ratificado que su relación se rompió porque el exfutbolista la traicionó con una mujer menor, Clara, que trabajaba como pasante, en Kosmos, la compañía de eventos que él fundó.

Ahora que Shakira se ha desahogado componiendo exitosos temas donde no se ha callado nada, los seguidores de la arista celebran que se haya separado pues la perciben más feliz, libre y llena de creatividad. Los admiradores escriben en redes lo bella y vital que la ven, concluyendo que su relación con Piqué la había vuelto gris y no la beneficiaba en nada.

No obstante, también se puede señalar que los seguidores anhelan que algún día, Gerard se humille y pida perdón a la intérprete por haberle causado tanto daño. En general la opinión pública considera que Piqué obró mal. Aunque también hay que decir que el español también tiene sus seguidores que lo apoyan en su decisión de buscar la felicidad en Chía.

Las múltiples publicaciones sobre lo que ocurre con la cantante y el dirigente de la The Kings League estiman que no hay, ni habrá, lugar a una reconciliación, simplemente porque Piqué no podría pasar por alto el montón de palabras que ella ha puesto en sus canciones y que lo dejan muy mal parado. Shakira ha mencionado incluso a su novia, Clara, y a sus exsuegros.

El video donde Piqué pide perdón a Shakira

Por eso el video que está circulando en redes sociales donde se ve a un Piqué arrepentido de lo que le hizo a Shakira ha tomado por sorpresa a todos.

El material muestra en primer plano al padre de Milan y Sasha visiblemente arrepentido por sus acciones del pasado pidiendo perdón.

“Qué tal amigos. Eh, hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak ‘perdón’. “, dice Piqué en el material. Enseguida sorprende con una declaración de amor y una petición bastante seria: “Te amo Shakira eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname”, comenta.

El material que la periodista colombiana Tanya Charry, residente en Estados Unidos, subió a sus redes ya está siendo comentado por incrédulos cibernautas que lo ven falso. En realidad, se trata de un video manipulado por la famosa Inteligencia artificial que un usuario hizo. La misma Tanya señala en su post el origen del material: “Jugando un poco con la inteligencia artificial @piqué pide perdón a @shakira. Sucederá algún día..?”.

Los usuarios de redes creen que este perdón solo se podrá ver en la Inteligencia artificial, ya que Piqué nunca lo pedirá , además celebran que Shakira ya no esté con él.

