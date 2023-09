Mijail Mulkay vive en Miami y no olvida nuestro país: “colombiano por adopción”

La primera vez que Mijail Mulkay vino a Colombia lo hizo con su entonces esposa Jacquelin Arenal y su hija mayor Camila. Los dos trabajaron en varios proyectos televisivos que pronto les significó gran popularidad para cada uno. En el caso de él La ex, Los caballeros las prefieren brutas, El clon y Casa de reinas fueron algunos de los proyectos que incluyeron su nombre en los créditos. Con el tiempo Mijail se separó y luego se convirtió por segunda vez en padre. Su segundo hijo es Samuel, producto de su relación con la actriz Alina Lozano.

Hace casi una década Mijail se marchó de Colombia y desde entonces vive en Miami donde además de seguir con su carrera en televisión, también ha tenido experiencia en temporadas de distintas obras. Recientemente Mulkay volvió a la pantalla mediante la plataforma Vix en un proyecto muy colombiano. Se trata de Paraíso Blanco, la serie sobre la vida del exnarcotraficante Carlos Lehder donde tiene un rol principal y comparte escena con su primogénita. Sobre este rol, lo que ha sido de su vida en la Florida y la nueva oportunidad sentimental que se dio junto a una cantante habló en exclusiva para revista Vea.

Mijail Mulkay se enamoró de una cantante

El cubano de 49 años recordó que lleva ya una década desde que se marchó. “Salí de Colombia a vivir a Miami en el 2013 cuando terminé El capo 2 y Casa de reinas. Me fui a hacer un proyecto con Venevisión Internacional para Univisión que se llamaba Cosita Linda y ahí después me ofrecieron hacer Voltea pa´que te enamores. Desde entonces he estado participando en varios proyectos de Telemundo en estos años y muy vinculado al teatro en Miami, pero siempre he podido viajar a Colombia en intervalos a hacer proyectos como Celia, Que me quiten lo bailado, El paseo 4 y Alias JJ”, indicó destacando que no ha perdido contacto con la industria de televisión nacional.

Y aunque el teatro como la televisión lo llenan de complacencia cuando los realiza reconoce que Paraíso Blanco tiene un ingrediente adicional. “Si tuviera que elegir, elegiría Paraíso Blanco porque pude compartirlo con mi hija Camila”. En dicha producción el actor representa a Richie Fontana un personaje que si bien es cierto corresponde a una realidad no tiene el nombre de quien lo inspiró. “Mi personaje es real solo que tiene el nombre cambiando por temas de derechos, pero eso me encantó a la hora de construirlo y estudiar sobre él”

Mijail estaba de vacaciones con su hijo cuando recibió la propuesta para enviar una prueba del personajes en la que Samuel intervino. “Me llamó para casting Juan Carlos Vásquez, uno de los directores de la serie. Me mandó la escena, yo estaba en Cancún de vacaciones con mi hijo Samuel, solos los dos, y fue Samy mi asistente de cámara para ese personaje jajaja”.

Mijail también nos reveló que encontró una nueva oportunidad sentimentalmente hablando hace más de una década. “Vivo casado con Olga Thomas hace casi 11 años, es una mujer maravillosa, super especial y talentosa, es una cantante espectacular y la admiro profundamente en lo personal y lo profesional. No concibo mi vida sin ella, es parte de mí”.

Con ella ha regresado al país varias veces. “Hemos viajado a Colombia muchas veces a ella le encanta el país y a mí… qué te puedo decir: yo soy colombiano por adopción. Siempre me dice cuando ve el cariño que la gente me profesa que estoy loco porque me fui de allí”, mencionó el actor.

